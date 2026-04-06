Ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке
Ипотечная программа банка Уралсиб заняла шестое место в рейтинге лучших на вторичном рынке в марте 2026 года
Рейтинг подготовил портал Банки.ру. В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».
Эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 13 марта 2026 года и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами:
- сумма — 4,2 млн рублей;
- первоначальный взнос — 30%;
- срок кредитования — 30 лет;
- подтверждение дохода 2-НДФЛ или выписка из СФР.
Также при составлении рейтинга аналитики учли условия оформления комплексного страхования, возможность проведение сделки онлайн, расчеты через аккредитив или эскроу и размер процентной ставки.
25 марта Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Займ (18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам банка теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.
Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.
Как писали Юга.ру, прибыль Уралсиба за 2025 год по РСБУ составила 10,9 млрд рублей.
