Ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4izK1
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Ипотечная программа банка Уралсиб заняла шестое место в рейтинге лучших на вторичном рынке в марте 2026 года

Рейтинг подготовил портал Банки.ру. В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

Читайте также:

Эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 13 марта 2026 года и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами:

  • сумма — 4,2 млн рублей;
  • первоначальный взнос — 30%;
  • срок кредитования — 30 лет;
  • подтверждение дохода 2-НДФЛ или выписка из СФР.

Также при составлении рейтинга аналитики учли условия оформления комплексного страхования, возможность проведение сделки онлайн, расчеты через аккредитив или эскроу и размер процентной ставки.

25 марта Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Займ (18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам банка теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

Как писали Юга.ру, прибыль Уралсиба за 2025 год по РСБУ составила 10,9 млрд рублей.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки вторичный рынок Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Минцифры разослало компаниям инструкцию, как вычислять VPN на телефонах
На Кубани прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 25 м/с
Дагестан снова под водой: затоплены тысячи домов, рухнула часть многоэтажки, есть погибшие
«Обезжиривание» продолжается. У вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и его приближенных отберут активы на 10 млрд рублей
Летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет запущено морское сообщение
В Новороссийске количество пострадавших от атаки БПЛА увеличилось до 10. В Геленджике закрыли детский сад

Лента новостей

Пассажиры спали в терминалах на полу
Сегодня, 11:04
Пассажиры спали в терминалах на полу
В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются больше 100 рейсов
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
3 апреля, 16:15
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
2 апреля, 17:50
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

Реклама на сайте