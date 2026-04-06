Ипотечная программа Уралсиба вошла в топ-10 лучших на вторичном рынке

Ипотечная программа банка Уралсиб заняла шестое место в рейтинге лучших на вторичном рынке в марте 2026 года

Эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 13 марта 2026 года и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами:

сумма — 4,2 млн рублей;

первоначальный взнос — 30%;

срок кредитования — 30 лет;

подтверждение дохода 2-НДФЛ или выписка из СФР.

Также при составлении рейтинга аналитики учли условия оформления комплексного страхования, возможность проведение сделки онлайн, расчеты через аккредитив или эскроу и размер процентной ставки.

25 марта Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Займ (18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам банка теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.