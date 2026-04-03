Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших дебетовок 2025 года

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в рейтинг лучших дебетовок 2025 года

Рейтинг подготовил портал Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, а также технологичность и инновационность продукта. Также специалисты оценили популярность карт на Банки.ру и отзывы пользователей.

27 марта в Москве подвели итоги XIX ежегодной премии Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании и продукты 2025 года. «Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кэшбэк за покупки до 30%*, доход на остаток средств, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать больше о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.