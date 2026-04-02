В Краснодаре утвердили новую схему движения у Екатерининского зала

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
В департаменте транспорта Краснодара назвали успешным эксперимент по изменению схемы движения у Екатерининского зала

2 апреля телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что у Екатерининского зала утвердили измененную схему движения.

«Эксперимент признан удачным, новая схема движения доказала свою эффективность», — отметили в дептрансе.

Напомним, что схему проезда на пересечении улиц Колхозной, Офицерской и Ростовского шоссе изменили 21 февраля. Вдоль Екатерининского зала уменьшили количество полос с трех до одной. Также перестала работать остановка общественного транспорта «Екатерининский зал» в сторону Шоссе Нефтяников.

В дептрансе отмечали, что новая схема движения увеличивает пропускную способность улиц Колхозной и Офицерской и позволяет эффективнее выпускать вечерний трафик с Красной на Ростовское шоссе.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре автобус № 93 больше не будет ездить до Гидростроя.

