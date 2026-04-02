Умер спортсмен Эдуард Кокшаров — легенда кубанского гандбола, которого называли «летающим крылом»

31 марта пресс-служба краснодарского гандбольного клуба СКИФ сообщила, что на 51-м году жизни умер кубанский спортсмен, олимпийский чемпион и чемпион мира Эдуард Кокшаров, которого называли «летающим крылом» за его технику.

Кокшаров начал заниматься гандболом в 1984 году в краснодарской спортивной школе. Его первым профессиональным клубом стал СКИФ. В 1999 году он перешел в словенский клуб «Целе», в составе которого выиграл две Лиги чемпионов, восемь чемпионатов Словении и пять Кубков страны.

В составе сборной России Кокшаров отыграл более 15 лет. За это время он забросил более 1000 мячей, стал олимпийским чемпионом Сиднея-2000, бронзовым призером Олимпиады в Афинах-2004, чемпионом мира (1997), серебряным призером чемпионата мира (1999) и серебряным призером чемпионата Европы (2000).

В 2011 году он перешел в клуб «Чеховские медведи» и спустя два года завершил игровую карьеру.

В 2016 году Кокшаров стал главным тренером краснодарского клуба СКИФ и директором НП РПС «Гандбол Кубани». В том же году он покинул пост в Краснодаре, переехал в Македонию и стал директором гандбольного клуба «Вардар».