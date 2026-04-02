Умер спортсмен Эдуард Кокшаров — легенда кубанского гандбола, которого называли «летающим крылом»
В Беларуси скончался кубанский гандболист Эдуард Кокшаров на 51-м году жизни
31 марта пресс-служба краснодарского гандбольного клуба СКИФ сообщила, что на 51-м году жизни умер кубанский спортсмен, олимпийский чемпион и чемпион мира Эдуард Кокшаров, которого называли «летающим крылом» за его технику.
Кокшаров начал заниматься гандболом в 1984 году в краснодарской спортивной школе. Его первым профессиональным клубом стал СКИФ. В 1999 году он перешел в словенский клуб «Целе», в составе которого выиграл две Лиги чемпионов, восемь чемпионатов Словении и пять Кубков страны.
В составе сборной России Кокшаров отыграл более 15 лет. За это время он забросил более 1000 мячей, стал олимпийским чемпионом Сиднея-2000, бронзовым призером Олимпиады в Афинах-2004, чемпионом мира (1997), серебряным призером чемпионата мира (1999) и серебряным призером чемпионата Европы (2000).
В 2011 году он перешел в клуб «Чеховские медведи» и спустя два года завершил игровую карьеру.
В 2016 году Кокшаров стал главным тренером краснодарского клуба СКИФ и директором НП РПС «Гандбол Кубани». В том же году он покинул пост в Краснодаре, переехал в Македонию и стал директором гандбольного клуба «Вардар».
В 2017 году Эдуард Кокшаров стал тренером мужской сборной России. Он подал в отставку 16 января 2020 года после неудачного выступления команды на чемпионате Европы.
В 2022 году он возглавил «Ростов-Дон», откуда был уволен в 2023 году. С 2023 года возглавлял белорусский клуб «Мешков Брест».
Известно, что Кокшаров умер во время спортивных сборов белорусской команды. Об этом изданию «РИА Новости» рассказал тренер по гандболу Владимир Максимов.
«Для того чтобы знать причину, нужен патологоанатом. Известно, что команда была на сборе. Он не пришел на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало», — сообщил Максимов.
Федерация гандбола России (ФГР) и клуб СКИФ выразили соболезнования близким Кокшарова.
«Он был одним из главных символов кубанского гандбола на рубеже XX–XXI веков. Гандбольный клуб СКИФ выражает соболезнования всем родным и близким Эдуарда Александровича. Это невосполнимая потеря и огромное потрясение для всего российского и мирового гандбола», — говорится в телеграм-канале клуба.
«Безусловно, это огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола. От лица федерации и себя лично приношу соболезнования родным и близким Эдуарда Кокшарова. ФГР окажет поддержку семье нашего прославленного гандболиста», — заявил председатель ФГР Сергей Шишкарев.
Похороны пройдут 4 апреля в 11:00 в Краснодаре на Славянском кладбище (4-я линия, 59/1).
