На трассе М-4 «Дон» в районе Новороссийска ввели реверсивное движение
На участке автодороги М-4 «Дон», соединяющей Новороссийск и Кабардинку, на два месяца ограничат движение
Телеграм-канал «Автодор» сообщил, что 1 апреля на участке трассы М-4 «Дон», соединяющем Новороссийск и Кабардинку (1531–1536 км), ввели реверсивное движение. Ограничения продлятся около двух месяцев — до 6 июня.
Изменения связаны с плановым ремонтом дороги. Специалисты «Автодора» восстановят бортовой камень, установят ограждения и обновят асфальт.
Госкомпания рекомендует водителям заранее планировать маршрут, учитывать возможные задержки и следить за дорожными знаками и разметкой в зоне работ.
Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» — от Горячего Ключа до Джубги — до середины сентября ограничат движение большегрузов.
