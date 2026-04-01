На трассе М-4 «Дон» в районе Новороссийска ввели реверсивное движение

Краснодарский край

  • Трасса М-4 «Дон», 1536-й км © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2024 год
На участке автодороги М-4 «Дон», соединяющей Новороссийск и Кабардинку, на два месяца ограничат движение

Телеграм-канал «Автодор» сообщил, что 1 апреля на участке трассы М-4 «Дон», соединяющем Новороссийск и Кабардинку (1531–1536 км), ввели реверсивное движение. Ограничения продлятся около двух месяцев — до 6 июня.

Схема проезда

Изменения связаны с плановым ремонтом дороги. Специалисты «Автодора» восстановят бортовой камень, установят ограждения и обновят асфальт.

Госкомпания рекомендует водителям заранее планировать маршрут, учитывать возможные задержки и следить за дорожными знаками и разметкой в зоне работ.

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» — от Горячего Ключа до Джубги — до середины сентября ограничат движение большегрузов.

Автомобили Геленджик Дороги Новороссийск Транспорт

