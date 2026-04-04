В Ростове-на-Дону открылась выставка «Переменная облачность». Она исследует природу феминности
В Ростове-на-Дону пять художниц по-разному раскрывают тему женской идентичности (16+)
18 марта в галерее Culture открылась выставка «Переменная облачность». Пять художниц исследуют личность женщин и анализируют природу феминности. Они сравнивают женский опыт с движением облаков и циклом цветения.
Представлены живопись, скульптура и видео-арт. Екатерина Пугачева передает свои эмоции через визуальные образы. Лидия Русскова-Хасая производит объекты из экологически устойчивых материалов.
Адель Левитова в своих работах соединяет визуальные метафоры, эмоциональные состояния и исследования женской идентичности в современном контексте. Ольга Симонова — художница по керамике. Она экспериментирует с необычными формами, фактурами и деталями.
Ника Венедиктова тоже работает с керамикой. В своих работах она объединяет биологическую сущность женского и культурную проекцию.
Выставка будет работать до 24 мая на проспекте Чехова, 56/37.
