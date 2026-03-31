Улыбка вместо карты. На маршруте № 23 в Кисловодске запустили инновационную систему оплаты проезда
Сбер запустил биометрическую оплату в транспорте Кисловодска. Город стал первым в СКФО
В Кисловодске стартовал пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте с помощью биометрии — достаточно просто улыбнуться в камеру терминала. Инициатива реализована Сбером совместно с транспортным оператором ООО «Социальные системы». Город стал первым в Северо-Кавказском федеральном округе, где пассажиры получили возможность оплачивать проезд таким способом.
Новые биотерминалы Сбера установлены на автобусах городского маршрута № 23, который связывает школу № 22 и поселок Белореченский. Маршрут проходит через ключевые точки городской инфраструктуры, включая железнодорожный вокзал, а его ежедневный пассажиропоток превышает 1000 человек.
«Мы фиксируем устойчивый рост популярности безналичной оплаты: в 2025 году пассажиры в Кисловодске совершили более 4,7 млн транзакций, а объем платежей превысил 140 млн рублей, что на 44% выше показателя 2024-го. Параллельно с расширением платежной инфраструктуры мы тестируем передовые решения. В Кисловодске уже работает оплата по геолокации, этот способ оплаты был реализован в конце прошлого года. Теперь мы тестируем оплату проезда улыбкой, чтобы у жителей всегда была альтернатива, на случай, когда карты нет с собой», — рассказала региональный директор ставропольского отделения Сбербанка Евгения Мещерякова.
На данный момент тестирование системы проводится только на этом маршруте. В случае успешной апробации рассматривается возможность расширения биометрической оплаты на весь общественный транспорт Кисловодска.
«Кисловодск — город солнца, прогулок, хорошего настроения и открытых людей. У нас действительно умеют улыбаться, поэтому символично, что именно на нашем курорте запускается такой сервис, как оплата проезда улыбкой. Кисловодск продолжает внедрять современные решения в городскую инфраструктуру, которые, по совместительству, передают атмосферу курорта. Первыми биотерминалы появятся на маршруте № 23, который соединяет школу № 22 и поселок Белореченский и проходит через одну из самых востребованных городских точек — железнодорожный вокзал. Ежедневно этим маршрутом пользуются более 1000 пассажиров. Запуск оплаты проезда улыбкой — это уже не история про будущее, а реальный сервис, который начинает работать в нашем общественном транспорте. Для людей это, в первую очередь, удобство и скорость, а для города — еще один шаг к современному, технологичному и комфортному транспорту. Уверен, что такие решения будут востребованы и у жителей, и у гостей Кисловодска», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Установленные терминалы интегрированы в единую систему учета поездок, что позволяет перевозчикам получать детальную статистику. Для пассажиров главное преимущество — скорость и удобство: чтобы оплатить проезд, не нужны ни банковская карта, ни проездной билет. Достаточно посмотреть в камеру терминала.
Технология работает на базе искусственного интеллекта, который с высокой точностью идентифицирует личность пассажира. Алгоритмы надежно защищены от мошенничества: система распознает попытки использования фотографий или видеозаписей. Кроме того, технология адаптируется к изменениям внешности, таким как новая прическа или отращенная борода.
«Мы всегда приветствуем новые инициативы в части цифровизации на транспорте и рады попробовать такой инновационный способ как оплата проезда с помощью «улыбки». Мы надеемся, что введение такого способа позволит еще увеличить долю безналичных оплаты на транспорте и привлечь в наши автобусы людей, увлекающихся прогрессивными технологиями», — поделился перевозчик Звиад Гогричиани.
Сама процедура оплаты занимает всего несколько секунд, что особенно ценно в часы пик. Биометрические данные невозможно потерять или передать, что делает этот метод платежа одним из самых надежных и безопасных.
Как писали Юга.ру, жители Ростовской области оплатили «улыбкой» 3 млн покупок в 2025 году.