Улыбка вместо карты. На маршруте № 23 в Кисловодске запустили инновационную систему оплаты проезда

В Кисловодске стартовал пилотный проект по оплате проезда в общественном транспорте с помощью биометрии — достаточно просто улыбнуться в камеру терминала. Инициатива реализована Сбером совместно с транспортным оператором ООО «Социальные системы». Город стал первым в Северо-Кавказском федеральном округе, где пассажиры получили возможность оплачивать проезд таким способом.

Новые биотерминалы Сбера установлены на автобусах городского маршрута № 23, который связывает школу № 22 и поселок Белореченский. Маршрут проходит через ключевые точки городской инфраструктуры, включая железнодорожный вокзал, а его ежедневный пассажиропоток превышает 1000 человек.

«Мы фиксируем устойчивый рост популярности безналичной оплаты: в 2025 году пассажиры в Кисловодске совершили более 4,7 млн транзакций, а объем платежей превысил 140 млн рублей, что на 44% выше показателя 2024-го. Параллельно с расширением платежной инфраструктуры мы тестируем передовые решения. В Кисловодске уже работает оплата по геолокации, этот способ оплаты был реализован в конце прошлого года. Теперь мы тестируем оплату проезда улыбкой, чтобы у жителей всегда была альтернатива, на случай, когда карты нет с собой», — рассказала региональный директор ставропольского отделения Сбербанка Евгения Мещерякова.

На данный момент тестирование системы проводится только на этом маршруте. В случае успешной апробации рассматривается возможность расширения биометрической оплаты на весь общественный транспорт Кисловодска.