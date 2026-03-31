Прибыль Уралсиба за 2025 год по РСБУ составила 10,9 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2025 год, согласно которой его прибыль составила 10,9 млрд рублей
Активы Уралсиба за указанный период составили 790,4 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 107,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2025 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках экспертов. Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, а агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.
