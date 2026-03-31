Прибыль Уралсиба за 2025 год по РСБУ составила 10,9 млрд рублей

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2025 год, согласно которой его прибыль составила 10,9 млрд рублей

Активы Уралсиба за указанный период составили 790,4 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 107,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегии развития, направленные на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках экспертов. Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, а агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА со стабильным прогнозом.

