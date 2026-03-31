В апреле в шести районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил , что 4 апреля в двух районах Краснодара состоятся акции раздельного сбора мусора. В Фестивальном микрорайоне она начнется в 10:00 и пройдет на улице Казбекской (между домами 12 и 14), а в 10:30 — в микрорайоне Авиагородок на улице Дзержинского, 64/2.

11 апреля в 10:00 акция пройдет в Юбилейном микрорайоне на Рождественской Набережной, 15, в 11:00 — в районе ЖК «Светлоград» между «Пятерочкой» и детсадом на Красных Партизан, 1М, в 13:00 — на Гидрострое на улице Игнатова, 2/1, в 14:00 — в поселке Знаменском на конечной остановке автобуса 150а возле ЖК «Родные Просторы».



Список принимаемого вторсырья и другие вопросы можно уточнить в чатах районов:

Также координаторы акций просят волонтеров о помощи в организации мероприятий. Желающие могут написать в чат своего района.