Чем меньше людей на склонах, тем ниже стоимость. «Роза Хутор» вводит «умную цену» на ски-пассы

До завершения зимнего сезона гости курорта «Роза Хутор» могут приобретать ски-пассы на официальном сайте и в мобильном приложении по «умной цене», которая часто оказывается ниже, чем в обычных кассах.

Акция под названием «Выгодные ски-пассы — только онлайн» начнется 1 апреля и продлится до 12 апреля. Важное условие: «умная цена» действует исключительно на ски-пассы текущего дня при покупке онлайн. Ски-пассы на будущие даты продаются по базовой фиксированной стоимости, которая также доступна в физических кассах курорта. При этом «умная цена» никогда не будет выше кассовой.

Как формируется «умная цена»? Система мониторит количество гостей на склонах и обновляет стоимость каждые 10 минут в зависимости от роста или снижения загрузки трасс. Чем меньше людей катается в данный момент, тем ниже цена ски-пасса. Таким образом, курорт предлагает гостям гибкий инструмент для экономии.