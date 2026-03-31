Чем меньше людей на склонах, тем ниже стоимость. «Роза Хутор» вводит «умную цену» на ски-пассы

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4izEg
Краснодарский край

Распечатать

  © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
До завершения зимнего сезона гости курорта «Роза Хутор» могут приобретать ски-пассы на официальном сайте и в мобильном приложении по «умной цене», которая часто оказывается ниже, чем в обычных кассах.

Акция под названием «Выгодные ски-пассы — только онлайн» начнется 1 апреля и продлится до 12 апреля. Важное условие: «умная цена» действует исключительно на ски-пассы текущего дня при покупке онлайн. Ски-пассы на будущие даты продаются по базовой фиксированной стоимости, которая также доступна в физических кассах курорта. При этом «умная цена» никогда не будет выше кассовой.

Как формируется «умная цена»? Система мониторит количество гостей на склонах и обновляет стоимость каждые 10 минут в зависимости от роста или снижения загрузки трасс. Чем меньше людей катается в данный момент, тем ниже цена ски-пасса. Таким образом, курорт предлагает гостям гибкий инструмент для экономии.

Чтобы купить ски-пасс по «умной цене», достаточно добавить его в корзину на сайте или в приложении. Цена зафиксируется на 10 минут — этого времени хватит, чтобы ввести данные и оплатить заказ, даже если стоимость для новых покупателей уже изменилась.

Льготные категории гостей оформляют спецтарифы только в кассах при предъявлении документов: они рассчитываются от базовой цены и уже учитывают особые условия.

Кроме того, с 1 по 12 апреля «Роза Хутор» впервые проводит специальную акцию для студентов вузов и колледжей Краснодарского края. Прогулочный билет до Роза Пик и посещение Музея археологии обойдутся в 1500 рублей, комплексный обед в ресторане «Берлога» — в 650 рублей, а однодневный ски-пасс для катания по всем трассам будет стоить 2550 рублей. Эти билеты и ски-пассы доступны в кассах курорта при предъявлении студенческого билета.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор Сочи

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте