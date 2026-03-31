В Краснодарском крае на участке трассы М-4 «Дон» ограничат проезд грузовиков

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
На трассе М-4 «Дон» — от Горячего Ключа до Джубги — до середины сентября ограничат движение большегрузов

Телеграм-канал «Автодор» сообщил, что с 30 апреля по 13 сентября на участке трассы М-4 «Дон» с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) вводятся ограничения для грузовиков весом более 15 тонн. Меры будут действовать с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 8:00 до 21:00. В будни и ночью проезд будет открыт для всех.

По информации «Автодора», введение ограничений направлено на повышение безопасности движения на трассе М-4 «Дон» в курортный сезон. В районе Горячего Ключа дорога проходит по сложному рельефу с резкими поворотами и крутыми подъемами и спусками. Днем грузовики составляют около трети всего потока. Это замедляет движение. Водители легковых автомобилей часто пытаются обогнать большегрузы, в том числе на двух- и трехполосных участках, что повышает риск ДТП.

Ограничение трафика должно помочь выровнять скорость движения, сократить количество обгонов и снизить число возможных аварий.

Как писали Юга.ру, часть трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону перекрыли до 15 апреля.

