В Краснодарском крае на участке трассы М-4 «Дон» ограничат проезд грузовиков

На трассе М-4 «Дон» — от Горячего Ключа до Джубги — до середины сентября ограничат движение большегрузов

Телеграм-канал «Автодор» сообщил, что с 30 апреля по 13 сентября на участке трассы М-4 «Дон» с 1385 по 1442 км (от Горячего Ключа до Джубги) вводятся ограничения для грузовиков весом более 15 тонн. Меры будут действовать с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 8:00 до 21:00. В будни и ночью проезд будет открыт для всех.

По информации «Автодора», введение ограничений направлено на повышение безопасности движения на трассе М-4 «Дон» в курортный сезон. В районе Горячего Ключа дорога проходит по сложному рельефу с резкими поворотами и крутыми подъемами и спусками. Днем грузовики составляют около трети всего потока. Это замедляет движение. Водители легковых автомобилей часто пытаются обогнать большегрузы, в том числе на двух- и трехполосных участках, что повышает риск ДТП.



Ограничение трафика должно помочь выровнять скорость движения, сократить количество обгонов и снизить число возможных аварий.