Строительный мусор и незаконные сливы: прокуратура Краснодара провела рейд на берегу реки Кубань

  • © Скриншот из телеграм-канала прокуратуры Краснодарского края https://t.me/proc_23/27428
    © Скриншот из телеграм-канала прокуратуры Краснодарского края https://t.me/proc_23/27428

В Краснодаре сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора и МЧС осмотрели русло Кубани и нашли множество нарушений

30 марта пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство совместно с Росприроднадзором и МЧС проверяют соблюдение экологических норм в акватории реки Кубань.

В ходе рейда на судне были обнаружены: незаконные водовыпуски, через которые в реку могут поступать сточные воды, а также захламление береговой линии строительным мусором, тарами и другими отходами.

Кроме того, прокуратура зафиксировала нарушения в ведении хозяйственной деятельности на этих территориях.

По результатам проверки ведомство примет меры и привлечет виновных к ответственности.

Напомним, что в августе 2025 года Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в реку Кубань в Краснодаре. В октябре прокуратура подтвердила незаконный слив нечистот в водоем. Однако в ноябре суд отказал Росприроднадзору в иске к «Лукойл-Кубаньэнерго» о взыскании 101 тыс. рублей за экологический ущерб реке.

Как писали Юга.ру, в феврале жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке Ея.

Строительный мусор и незаконные сливы: прокуратура Краснодара провела рейд на берегу реки Кубань

