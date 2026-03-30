Диалог цифрового и физического миров: в Краснодаре откроется выставка арт-фотографии

В Краснодаре откроется выставка «Сплетения». Экспозиция представит сочетание фотографии, живописи и текстиля (0+)

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 31 марта открытие выставки «Сплетения» фотохудожницы Виктории Забродиной.

Виктория Забродина — фотохудожница из Крымска, член Союза фотохудожников России, стипендиат Минкульта 2024 и 2025 годов, представитель Международной федерации фотографического искусства (Artist FIAP) и лауреат многих международных премий.



Ее работы хранятся в собраниях российских музеев и частных коллекциях.

На выставке гости увидят эксперимент на стыке фотографии, живописи и текстиля. Всего будет представлено более 25 работ, объединенных общей концепцией — диалогом цифрового и физического миров.