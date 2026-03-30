Диалог цифрового и физического миров: в Краснодаре откроется выставка арт-фотографии
Краснодарский выставочный зал анонсировал на 31 марта открытие выставки «Сплетения» фотохудожницы Виктории Забродиной.
Виктория Забродина — фотохудожница из Крымска, член Союза фотохудожников России, стипендиат Минкульта 2024 и 2025 годов, представитель Международной федерации фотографического искусства (Artist FIAP) и лауреат многих международных премий.
Ее работы хранятся в собраниях российских музеев и частных коллекциях.
На выставке гости увидят эксперимент на стыке фотографии, живописи и текстиля. Всего будет представлено более 25 работ, объединенных общей концепцией — диалогом цифрового и физического миров.
«Центральным элементом проекта становится «линия», которая претерпевает удивительную метаморфозу: из хлопковой нити на панно или живописного росчерка кисти она превращается в цифровой код и обратно», — сообщили организаторы.
Открытие выставки состоится 31 марта в Краснодарском выставочном зале на улице Рашпилевской, 32. Экспозиция будет работать до 19 апреля с 12:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Стоимость билета — 100 рублей.
