Продукт «120 дней на максимум» банка Уралсиб победил в премии Банки.ру в номинации «Кредитная карта года»

27 марта в Москве подвели итоги XIX премии Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании и продукты банков по итогам 2025 года. Кредитная карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала «Кредитной картой года».



Специалисты проанализировали:

параметры льготного периода кредитования;

требования к заемщикам;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

технологии, используемые при ее изготовлении;

прозрачность условий программы лояльности;

путь клиента при оформлении карты.

Также эксперты обращали внимание на популярность продукта на Банки.ру и клиентский сервис — на отзывы и качество обслуживания.