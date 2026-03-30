27 марта в Москве подвели итоги XIX премии Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании и продукты банков по итогам 2025 года. Кредитная карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала «Кредитной картой года».
Специалисты проанализировали:
- параметры льготного периода кредитования;
- требования к заемщикам;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- технологии, используемые при ее изготовлении;
- прозрачность условий программы лояльности;
- путь клиента при оформлении карты.
Также эксперты обращали внимание на популярность продукта на Банки.ру и клиентский сервис — на отзывы и качество обслуживания.
Премия Банки.ру ежегодно отмечает лучшие банки, МФО, инвестиционные и страховые компании на отечественном финансовом рынке. За прошедшие годы организациям вручили 350 наград. В 2025 году победителей отметили в 24 номинациях по трем направлениям: «Лучшие компании», «Лучшие финансовые и страховые продукты 2025 года», «Народный рейтинг 2025 года».
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.
