Карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала «Кредитной картой года»

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Продукт «120 дней на максимум» банка Уралсиб победил в премии Банки.ру в номинации «Кредитная карта года»

27 марта в Москве подвели итоги XIX премии Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании и продукты банков по итогам 2025 года. Кредитная карта «120 дней на максимум» Уралсиба стала «Кредитной картой года». 

Специалисты проанализировали:

  • параметры льготного периода кредитования;
  • требования к заемщикам;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • технологии, используемые при ее изготовлении;
  • прозрачность условий программы лояльности;
  • путь клиента при оформлении карты. 

Также эксперты обращали внимание на популярность продукта на Банки.ру и клиентский сервис — на отзывы и качество обслуживания.

Премия Банки.ру ежегодно отмечает лучшие банки, МФО, инвестиционные и страховые компании на отечественном финансовом рынке. За прошедшие годы организациям вручили 350 наград. В 2025 году победителей отметили в 24 номинациях по трем направлениям: «Лучшие компании», «Лучшие финансовые и страховые продукты 2025 года», «Народный рейтинг 2025 года». 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

