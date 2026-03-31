72% компаний малого бизнеса ищут на Авито рабочих и линейный персонал

  © Фото v.ivash, ru.freepik.com
Чаще всего малый бизнес нанимает через онлайн-платформу рабочих и линейных сотрудников

По данным Авито, в микро- и малом бизнесе отдельного HR-отдела чаще всего нет, и подбором персонала вынуждены заниматься собственники или руководители. Чаще всего они ищут на платформе рабочий и линейный персонал (72%), а также офисных сотрудников (59%). В регионах доля поиска рабочих и линейных специалистов достигает 78%.

Для малого бизнеса скорость найма напрямую влияет на работу компании. Предпринимателям приходится быстро находить специалистов, чтобы не тормозить процессы и не перегружаться задачами по подбору. Для удобства рекрутеров на Авито Работе отклики, фильтры и аналитику собрали в едином кабинете. 84% работодателей отметили удобство размещения вакансий, 79% — простоту сервиса, 72% — скорость найма.

«По нашим данным, каждый второй работодатель отмечает, что с помощью нашего сервиса можно быстро найти сотрудников, а двое из трех пользователей довольны скоростью найма. Для малого бизнеса, где собственник решает и операционные, и кадровые задачи, время становится критичным ресурсом. В новой рекламной кампании мы показываем знакомые предпринимателям ситуации — когда важно быстро закрыть вакансию и не отвлекаться от управления бизнесом. Мы хотим напомнить, что даже без собственного HR‑отдела можно нанимать просто и эффективно, чтобы сосредоточиться на главном — развитии своего дела», — комментирует CMO Авито Работы Елена Котусова.

