В Дагестане сильнейшее за 100 лет наводнение. Сёла ушли под воду, эвакуировано 3,3 тыс. человек, погибли домашние животные

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала МЧС Дагестана
Мощные ливни привели к наводнению в Дагестане. Людей эвакуируют из опасных зон, в некоторых районах действует режим ЧС

В ночь на 28 марта в регионах Северного Кавказа началось наводнение. Оно произошло из-за обильных ливней, вызванных циклоном со стороны Каспийского моря. Наиболее сложной ситуация оказалась в Дагестане.

Утром 28 марта в Махачкале ввели режим ЧС. Там размыло берега рек, затопило улицы и автомобили, пострадали частные дома, погибли домашние животные. Больницы были переведены в режим повышенной готовности.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что объем осадков в некоторых районах превышал 50 мм — это антирекорд за многие последние годы. По его словам, коммунальные службы были готовы к ЧС, однако «фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы».

В начале происшествия без света оставались 110 тыс. жителей, однако позже их число увеличилось до 500 тыс. Жителей региона попросили не пить воду из-под крана из-за высокой мутности.

В Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. В Хасавюртовском районе эвакуировали население четырех сел: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль.

Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Адильотар, где были затоплены 468 домов. Людей эвакуировали на «Уралах» и КамАЗах. Жители не захотели размещаться во временных пунктах и уезжали к родственникам. 

29 марта пресс-служба МЧС Дагестана сообщила, что было эвакуировано 3338 человек, из которых 1000 — дети. Также специалисты спасали домашних животных. 

30 марта власти Дагестана начали составлять списки пострадавших от наводнения семей, которым требуется помощь. 

По данным МЧС республики на 30 марта, вода ушла с территорий 544 домов, 698 приусадебных участков и 120 участков автодорог. При этом затопленными остаются 235 домов, 550 участков и 10 участков дорог. 

В семи пунктах временного размещения находятся 118 человек — им оказывается вся необходимая помощь.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения: откачивают воду, убирают мусор и поваленные деревья, анализируют гидрологическую обстановку. В местах, где вода уже ушла, проводится комиссия по оценке ущерба. Пресс-служба МЧС отметила, что всего к работам привлечены 673 человека и 224 единицы техники, которые работают в круглосуточном режиме.

На данный момент более 90% жителей региона вновь обеспечены электроэнергией, однако четыре линии электропередачи все еще отключены. Также в Махачкале работают две из трех подстанций — «Махачкала-110» и «Восточная».

Сергей Меликов заявил, что сложная ситуация еще сохраняется в Хасавюртовском районе. Глава Дагестана поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам.

Как писали Юга.ру, в феврале стало известно, что в Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы.

