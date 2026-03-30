В России мошенники распространяют поддельные приложения для оплаты ЖКХ и радаров ДПС
В МВД рассказали, как мошенники используют поддельные приложения для списания средств и хищения персональной информации
29 марта ТАСС сообщило, что в России мошенники внедряют вредоносное программное обеспечение, маскируя его под приложения для оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие популярные сервисы. В МВД предупредили, что как только пользователь устанавливает такую программу на свое устройство, злоумышленники получают доступ к его финансам и личной информации.
«Фиксируются случаи распространения вредоносных приложений под видом утилита (небольшая вспомогательная программа в составе системного ПО, предназначенная для выполнения специализированных, узконаправленных задач — прим. ТАСС) для отслеживания радаров ДПС, оплаты услуг ЖКХ, приложений банков», — рассказали в пресс-центре МВД России.
Поддельные квитанции и звонки от «УК»:
Позже с телеграм-каналах появилась информация, что мошенники таким образом разводят россиян в госприложении Max. Им приходит сообщение от группы под названием «Инфо ЖКХ» с информацией о задолженности и ссылкой для оплаты.
При переходе открывается страница с логотипом Госуслуг и всплывающим окном «Вы переходите в личный кабинет». Это ловушка для кражи пароля и личных данных.
Как писали Юга.ру, в августе 2025 года в Ростове-на-Дону 12-летний ребенок отдал мошенникам почти 1 млн рублей. Преступники использовали мессенджер Max.