В России мошенники распространяют поддельные приложения для оплаты ЖКХ и радаров ДПС

В МВД рассказали, как мошенники используют поддельные приложения для списания средств и хищения персональной информации

29 марта ТАСС сообщило, что в России мошенники внедряют вредоносное программное обеспечение, маскируя его под приложения для оплаты жилищно-коммунальных услуг и другие популярные сервисы. В МВД предупредили, что как только пользователь устанавливает такую программу на свое устройство, злоумышленники получают доступ к его финансам и личной информации.

«Фиксируются случаи распространения вредоносных приложений под видом утилита (небольшая вспомогательная программа в составе системного ПО, предназначенная для выполнения специализированных, узконаправленных задач — прим. ТАСС) для отслеживания радаров ДПС, оплаты услуг ЖКХ, приложений банков», — рассказали в пресс-центре МВД России.