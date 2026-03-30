Ростовское отделение Сбера профинансирует производство системных блоков в кооперации со странами ЕАЭС

  © Фото rebcenter-moscow с сайта pixabay.com
Ростовское отделение Сбербанка заключило первую на юге России сделку по финансированию инвестпроекта в сфере электронной промышленности

Средства получит компания «Бештау Электроникс» на организацию нового производства системных блоков для компьютеров.

Гендиректор «Бештау Электроникс» Варткес Галустян отметил, что создание нового производственного комплекса — важный этап для компании. Кредит Сбера поможет запустить новые мощности и продолжить развитие промышленной кооперации.

Уникальность соглашения в том, что часть процентной ставки по кредиту компенсируют за счет субсидии из бюджета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это первый случай применения механизма поддержки промышленной кооперации на юге России и второй в истории Сбера в стране.

Кооперация в ЕАЭС — это стратегическое сотрудничество Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России. Партнерство предполагает создание совместных промышленных и технологических проектов, укрепление экономического суверенитета и повышение эффективности производства за счет объединения ресурсов стран-участниц.

«Для команды Ростовского отделения большая честь и ответственность — реализовать первую на Юге сделку такого уровня в сфере электронной промышленности. Это не просто кредитный договор, а важный шаг в развитии промышленной кооперации внутри ЕАЭС. Мы видим огромный потенциал в поддержке высокотехнологичных производств и рады, что эта сделка открывает новый этап финансирования проектов, направленных на импортозамещение и технологический суверенитет. Уверен, что подобный опыт станет основой для тиражирования подобных механизмов с другими предприятиями макрорегиона», — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.

Как писали Юга.ру, под Ростовом-на-Дону возведут атомную электростанцию. Ранее ее хотели построить в Ейске.

