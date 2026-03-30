В Краснодаре от атаки БПЛА пострадали три человека, двое из них — дети

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
30 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что кубанская столица подверглась атаке беспилотников. В результате падения БПЛА в Прикубанском округе повреждения получили несколько квартир в жилом доме. Выбило стекла в окнах, также поврежден один балкон. Возгораний не зафиксировано.

Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двоим детям медицинскую помощь оказали на месте, в госпитализации они не нуждались.

Читайте также:

На месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы. Глава Краснодара Евгений Наумов напомнил, что нельзя снимать и публиковать в открытых источниках фото- и видео с изображением беспилотников, а также работы системы ПВО.

В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить об этом по номеру 112. В таких ситуациях запрещается приближаться к обломкам, а также пользоваться включенными электронными устройствами, включая мобильные телефоны.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре будут включать сирены, чтобы предупредить жителей о БПЛА.

Безопасность Краснодар Происшествия СВО

Новости

Сильный дождь и гроза. Какая погода ждет Краснодарский край в начале недели
В Краснодаре пройдет выставка «Воплощенные сны»
Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ городов, где продается больше всего квартир со скидкой
В Совете по правам человека допустили скорое возобновление работы Telegram в России
В Краснодарском крае спасли запутавшегося в сетях дельфина

Лента новостей

«30 тысяч на футболе — да, 200 человек за Telegram — «опасность БПЛА»
26 марта, 11:40
«30 тысяч на футболе — да, 200 человек за Telegram — «опасность БПЛА»
Депутат Сафронов — об абсурдном запрете митинга, выборности мэров и политике в Краснодаре
Пластика в Краснодаре
27 марта, 10:00 Реклама
Пластика в Краснодаре
Ведут ли хорошие хирурги Instagram*, как найти «своего» врача и почему общество до сих пор осуждает женщин за операции
В Краснодаре депутат проиграл суд, где оспаривал запрет мэрией ранее согласованного ею митинга за Telegram
27 марта, 18:26
В Краснодаре депутат проиграл суд, где оспаривал запрет мэрией ранее согласованного ею митинга за Telegram

Реклама на сайте