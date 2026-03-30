В Краснодаре от атаки БПЛА пострадали три человека, двое из них — дети
В Краснодаре обломки БПЛА повредили несколько квартир, есть пострадавшие
30 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что кубанская столица подверглась атаке беспилотников. В результате падения БПЛА в Прикубанском округе повреждения получили несколько квартир в жилом доме. Выбило стекла в окнах, также поврежден один балкон. Возгораний не зафиксировано.
Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в Краснодаре пострадали три человека. Одному взрослому и двоим детям медицинскую помощь оказали на месте, в госпитализации они не нуждались.
На месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы. Глава Краснодара Евгений Наумов напомнил, что нельзя снимать и публиковать в открытых источниках фото- и видео с изображением беспилотников, а также работы системы ПВО.
В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить об этом по номеру 112. В таких ситуациях запрещается приближаться к обломкам, а также пользоваться включенными электронными устройствами, включая мобильные телефоны.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре будут включать сирены, чтобы предупредить жителей о БПЛА.