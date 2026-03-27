В последние выходные марта в Краснодарском крае потеплеет до 20 °C, но погода будет переменчивой

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани в выходные ожидается переменная облачность. В субботу, 28 марта, будет преимущественно без осадков, а в воскресенье, 29 марта, синоптики прогнозируют дождь, в горах — с мокрым снегом. Ночью и утром возможен туман. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12–14 м/с.

Температура воздуха ночью 28 марта — 5–10 °C, а 29 марта 6–11 °C. Днем 28 марта потеплеет до 19 °C, а 29 марта — до 20 °C. В горах ночью — от –1 °C до 4 °C, днем 28 марта — 2–7 °C, 29 марта — 4–9 °C.



На Черноморском побережье тоже прогнозируют переменную облачность, а также ночные и утренние туманы. В субботу — без осадков, а в воскресенье возможен небольшой дождь. В конце выходных ветер усилится до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью — 6–11 °C, днем 28 марта — 11–16 °C, а 29 марта потеплеет до 20 °C.



В Краснодаре в субботу осадков не ожидается, а в воскресенье будет дождливо. Температура воздуха ночью — 6–8 °C, днем 28 марта — 18 °C, 29 марта — 19 °C.