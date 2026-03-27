«Вода пригодна для использования». Стало известно, когда планируют открыть пляжи Анапы

27 марта «Интерфакс» сообщил, что с пляжей Анапы убрали 90% мазута. Их откроют к 1 июня. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в эфире программы «Вести» по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

«Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС. Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — сказал Савельев.