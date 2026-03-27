«Вода пригодна для использования». Стало известно, когда планируют открыть пляжи Анапы
27 марта «Интерфакс» сообщил, что с пляжей Анапы убрали 90% мазута. Их откроют к 1 июня. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в эфире программы «Вести» по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.
«Последние тесты Роспотребнадзора подтвердили безопасность восьми галечных пляжей. Территория от села Большой Утриш до Высокого Берега официально исключена из зоны ЧС. Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — сказал Савельев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом заседании власти решили распространить экспериментальный способ с отсыпкой песка, который применяли на тестовом участке в поселке Витязево, на другие пляжи, попавшие в зону ЧС. Работы проведут до 1 июня. Толщина дополнительного слоя составит не менее 50 сантиметров.
Он добавил, что пробы воды и грунта на пляжах от села Большой Утриш до Высокого берега соответствуют всем санитарным нормам.
Как писали Юга.ру, в середине марта анапчане усомнились в качестве песка, завезенного на пляж в Витязево.
