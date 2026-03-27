Эксперт Авито рассказал, зачем бизнесу собственные научно-исследовательские центры
Александр Рыжков, глава R&D-центра Авито, в интервью Коммерсанту объяснил, зачем компаниям нужны центры разработки и исследований, какую пользу они могут принести бизнесу, и чем такой центр занимается в Авито.
По словам эксперта, R&D-центры помогают компаниям исследовать новейшие технологии с момента их появления, а также сразу искать и тестировать пути их практического применения в бизнесе. С учетом того, что разработка и внедрение решений на основе таких технологий может занимать не один год, собственные центры разработки помогают компаниям задавать тренды и оставаться в лидерах своей отрасли.
«Простой пример: сегодня у нас на хайпе технология Х, ее все обсуждают, делятся кейсами применения. Компания понимает это и решает, что ей тоже нужно применять эту технологию, и начинает поиск подходящих специалистов внутри и на рынке. Параллельно со сбором команды происходит дополнительный ресерч, приходит понимание, под какие задачи бизнеса подойдет эта технология. И вот спустя полтора-два года наступает момент «ура, о чудо», технологию готовы внедрять, но к этому моменту на хайпе уже технология Y, а X отошла на второй план», — объясняет Александр Рыжков.
В Авито R&D-центр работает по направлениям, которые помогают сделать платформу удобнее для пользователей. Первое — это генеративное компьютерное зрение, то есть умение создавать изображения или видео. Второе направление — голосовые технологии и синтез речи, в частности развитие голосовых ассистентов, с которыми в будущем можно будет свободно общаться. И третье — преобразование любой информации (фотография, звук или действия пользователей на платформе)в цифры, которые машина может «понять». По-другому это называется эмбеддингом. Такие технологии могут предсказать, насколько человек настроен на покупку, помочь подобрать релевантные объявления или контент либо улучшить качество рекомендаций.
«Принципиально важно понимать разницу между тем, чем мы занимаемся, и академической наукой в классическом смысле — мы работаем над технологиями, которые улучшают многие основополагающие системы внутри Авито. Академическая наука может позволить себе работать ради научной новизны. Именно поэтому мы занимаемся прикладными исследованиями, и каждая наша разработка направлена на решение конкретных бизнес-задач»,— прокомментировал глава R&D-центра Авито.
