Южная бас-миссия. В Краснодаре и Ростове-на-Дону пройдут вечеринки «Фотуфо»
В двух городах ЮФО пройдут вечеринки для любителей низких частот (18+)
Бас-движение «Фотуфо» анонсировало вечеринки в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Музыку будут играть диджеи VQWT, Dlinn, Seemquieter, 2eonine, Priqip, Mitro, Rue, Iggiman.
«Мы собираем самых преданных любителей низких частот как за пультом, так и на танцполе. На наших вечеринках звучат все грани бас-музыки, а главные ориентиры — бодрый, плотный и разнообразный звук. На нашем танцполе горячо от начала до конца», — рассказали организаторы.
В Ростове-на-Дону вечеринка состоится 3 апреля в 22:00 в баре «Электроспирт» на проспекте Буденновском, 37. Стоимость билетов от 750 рублей.
В Краснодаре вечеринка пройдет 4 апреля в 22:00 на улице Октябрьской, 59. Стоимость билетов от 550 рублей.
Как писали Юга.ру, 2 мая в Ростове-на-Дону выступит «фрэнк?» Проект смешивает в своей музыке классические бардовские мотивы, антифолк и бэдрум-эстетику.