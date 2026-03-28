Южная бас-миссия. В Краснодаре и Ростове-на-Дону пройдут вечеринки «Фотуфо»

В двух городах ЮФО пройдут вечеринки для любителей низких частот (18+)

Бас-движение «Фотуфо» анонсировало вечеринки в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Музыку будут играть диджеи VQWT, Dlinn, Seemquieter, 2eonine, Priqip, Mitro, Rue, Iggiman. «Мы собираем самых преданных любителей низких частот как за пультом, так и на танцполе. На наших вечеринках звучат все грани бас-музыки, а главные ориентиры — бодрый, плотный и разнообразный звук. На нашем танцполе горячо от начала до конца», — рассказали организаторы.

В Ростове-на-Дону вечеринка состоится 3 апреля в 22:00 в баре «Электроспирт» на проспекте Буденновском, 37. Стоимость билетов от 750 рублей. В Краснодаре вечеринка пройдет 4 апреля в 22:00 на улице Октябрьской, 59. Стоимость билетов от 550 рублей.