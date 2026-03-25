Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых в РПЛ

Инсайдер опубликовал рейтинг зарплат тренеров Российской премьер-лиги. Тренер «быков» разместился на пятом месте с заработком в 85,5 млн в год

24 марта футбольный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале опубликовал рейтинг зарплат тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев занял пятое место в списке — он получает 85,5 млн рублей в год, или 7,12 млн рублей в месяц. Карпов удивился, что «Мусаев не входит даже в топ-4», и назвал его «действующим чемпионом Руси».

Напомним, под руководством Мурада Мусаева «быки» стали чемпионами РПЛ в сезоне 2024/2025. В текущем сезоне после 22 туров команда лидирует в турнирной таблице с 49 баллами.

Лидером рейтинга стал тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак с зарплатой в 285 млн рублей в год (23,7 млн рублей в месяц).