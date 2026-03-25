Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых в РПЛ
Инсайдер опубликовал рейтинг зарплат тренеров Российской премьер-лиги. Тренер «быков» разместился на пятом месте с заработком в 85,5 млн в год
24 марта футбольный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале опубликовал рейтинг зарплат тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев занял пятое место в списке — он получает 85,5 млн рублей в год, или 7,12 млн рублей в месяц. Карпов удивился, что «Мусаев не входит даже в топ-4», и назвал его «действующим чемпионом Руси».
Напомним, под руководством Мурада Мусаева «быки» стали чемпионами РПЛ в сезоне 2024/2025. В текущем сезоне после 22 туров команда лидирует в турнирной таблице с 49 баллами.
Лидером рейтинга стал тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак с зарплатой в 285 млн рублей в год (23,7 млн рублей в месяц).
Второе место занял наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо (189,9 млн рублей в год, или 15,8 млн рублей в месяц), третье — Фабио Челестини из ЦСКА (161,4 млн рублей в год, или 13,4 млн рублей в месяц). На четвертом расположился тренер чеченского «Ахмата» Станислав Черчесов — он зарабатывает 123,6 млн рублей в год, или 10,3 млн рублей в месяц.
Последними в рейтинге оказались тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев и наставник «Оренбурга» из одноименного города Ильдар Ахметзянов — они оба получают по 18 млн рублей в год (1,5 млн рублей в месяц) — и глава махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев (13,8 млн рублей в год, или 1,1 млн рублей в месяц).
Как писали Юга.ру, 23 марта экс-вратарь «Краснодара» и игрок «ПСЖ» Сафонов приехал на игру сборной России.