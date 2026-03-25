В Краснодаре на четыре дня перекроют участок улицы Ставропольской

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 27 по 30 марта на перекрестке улиц Ставропольской и Таманской ограничат движение. Это необходимо для подключения нового ливневого коллектора к существующей сети. Работы будут проходить в ночное время — с 23:00 до 6:00.