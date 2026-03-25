В Краснодаре на четыре дня перекроют участок улицы Ставропольской

Краснодарский край

Распечатать

    пересечение улиц Ставропольской и Таманской © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

Участок улицы Ставропольской в Краснодаре полностью перекроют для подключения нового ливневого коллектора

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что с 27 по 30 марта на перекрестке улиц Ставропольской и Таманской ограничат движение. Это необходимо для подключения нового ливневого коллектора к существующей сети. Работы будут проходить в ночное время — с 23:00 до 6:00.

Что изменится в организации дорожного движения?

  • С 23:00 до 6:00 будет перекрыта улица Ставропольская для проезда в сторону улицы Вишняковой. Чтобы объехать эту зону, водителям нужно будет воспользоваться маршрутом через Таманскую, Кавказскую и улицу Павлова.
  • На улице Таманской при движении на север можно будет поворачивать только направо, на улицу Ставропольскую. Поворот налево и движение прямо будут невозможны. При движении на юг по той же улице также разрешен только правый поворот.
  • Движение общественного транспорта останется без изменений. С 6:00 до 23:00 проезд для всех участников движения будет открыт.

В дептрансе попросили водителей быть внимательными в ночное время и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Садовой до 29 марта ограничили движение из-за очередного провала.

Автомобили Город Дороги Краснодар Транспорт

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте