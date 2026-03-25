Уралсиб снизил ставки по ипотеке
Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования
Ипотечный кредит (ПСК* 18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.
Читайте также:
Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187–35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.
Новые ставки будут применяться и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 24 марта 2026 года (включительно).
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*ПСК — полная стоимость кредита.
Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов наличными.
