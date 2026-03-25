Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования

Ипотечный кредит (ПСК* 18,089–28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка (ПСК 19,187–35,972% годовых) можно оформить по ставке от 18,99% годовых.



Новые ставки будут применяться и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 24 марта 2026 года (включительно).

Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*ПСК — полная стоимость кредита.