В Краснодаре уральский танцтеатр представит пластический спектакль-детектив

В Краснодаре состоится танцевальный спектакль «Слава» от артистов труппы «Фора» из Екатеринбурга (12+)

Краснодарский театр имени Горького анонсировал на 21 апреля спектакль «Слава» в исполнении танцевального театра «Фора».

«Фора» — основанная в 2000 году хореографом Аленой Захезиной труппа из Екатеринбурга, работающая в жанре танцтеатра. С момента основания состав коллектива ни разу не менялся. Театр является обладателем российских и международных премий.

Спектакль «Слава» — мистический детектив, где зрителю предлагается понять, кто из героев совершил преступление. Однако по мере погружения в сюжет становится ясно, что смысл постановки гораздо глубже детективной линии.