В Краснодаре уральский танцтеатр представит пластический спектакль-детектив

Краснодарский край

  • © Скриншот фото с сайта dancetheatrefora.ru
В Краснодаре состоится танцевальный спектакль «Слава» от артистов труппы «Фора» из Екатеринбурга (12+)

Краснодарский театр имени Горького анонсировал на 21 апреля спектакль «Слава» в исполнении танцевального театра «Фора». 

«Фора» — основанная в 2000 году хореографом Аленой Захезиной труппа из Екатеринбурга, работающая в жанре танцтеатра. С момента основания состав коллектива ни разу не менялся. Театр является обладателем российских и международных премий.

Спектакль «Слава» — мистический детектив, где зрителю предлагается понять, кто из героев совершил преступление. Однако по мере погружения в сюжет становится ясно, что смысл постановки гораздо глубже детективной линии. 

Хаотичный гротеск:

«Философская танцевальная сага о борьбе человека со своим эго. О трансформации личности и пути от тьмы к свету. О предательстве и прощении. И, конечно, о самом важном в жизни каждого человека — настоящей любви», — написали организаторы. 

Спектакль состоится 21 апреля в 19:00 в Театре драмы имени Горького на улице Красноармейской, 110. Стоимость билета — от 1100 рублей. 

Как писали Юга.ру, 11 апреля в Краснодаре состоится музыкальный фестиваль в поддержку локальных артистов.

«30 тысяч на футболе — да, 200 человек за Telegram — «опасность БПЛА»
Депутат Сафронов — об абсурдном запрете митинга, выборности мэров и политике в Краснодаре
