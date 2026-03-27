Как Британия потеряла Америку. В Краснодаре пройдет лекция о войне за независимость США

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Историк расскажет о конфликте между тринадцатью британскими колониями в Северной Америке и Великобританией (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 29 марта лекцию «1779: как Британия потеряла Америку». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • почему победа в Семилетней войне стала для Великобритании бомбой замедленного действия;
  • что такое «Бостонское чаепитие»;
  • как Россия, не сделав ни одного выстрела, помогла колонистам обрести независимость;
  • какую роль сыграли женщины в войне и получили ли они хоть каплю независимости;
  • что случилось с теми, кто остался верен британскому королю;
  • почему революция, провозгласившая всех людей равными, не отменила рабство.

Война Великобритании и американских лоялистов продолжалась с 19 апреля 1775 года по 3 сентября 1783-го. Сначала она была внутри Британской империи, но позже к колонистам присоединились Франция, Испания и Голландия. Бои шли не только в Северной Америке, но и в Карибском море, Индии и даже в Европе. В итоге 13 британских колоний провозгласили независимость.

Лекция состоится 29 марта в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28 марта пройдет лекция о Михаиле Булгакове. Филолог расскажет, как думает человек, способный создать один из самых загадочных романов XX века.

