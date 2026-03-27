Как Британия потеряла Америку. В Краснодаре пройдет лекция о войне за независимость США
Историк расскажет о конфликте между тринадцатью британскими колониями в Северной Америке и Великобританией (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 29 марта лекцию «1779: как Британия потеряла Америку». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
Программа:
- почему победа в Семилетней войне стала для Великобритании бомбой замедленного действия;
- что такое «Бостонское чаепитие»;
- как Россия, не сделав ни одного выстрела, помогла колонистам обрести независимость;
- какую роль сыграли женщины в войне и получили ли они хоть каплю независимости;
- что случилось с теми, кто остался верен британскому королю;
- почему революция, провозгласившая всех людей равными, не отменила рабство.
Война Великобритании и американских лоялистов продолжалась с 19 апреля 1775 года по 3 сентября 1783-го. Сначала она была внутри Британской империи, но позже к колонистам присоединились Франция, Испания и Голландия. Бои шли не только в Северной Америке, но и в Карибском море, Индии и даже в Европе. В итоге 13 британских колоний провозгласили независимость.
Лекция состоится 29 марта в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
