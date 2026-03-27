Как Британия потеряла Америку. В Краснодаре пройдет лекция о войне за независимость США

Историк расскажет о конфликте между тринадцатью британскими колониями в Северной Америке и Великобританией (12+)

Война Великобритании и американских лоялистов продолжалась с 19 апреля 1775 года по 3 сентября 1783-го. Сначала она была внутри Британской империи, но позже к колонистам присоединились Франция, Испания и Голландия. Бои шли не только в Северной Америке, но и в Карибском море, Индии и даже в Европе. В итоге 13 британских колоний провозгласили независимость.

