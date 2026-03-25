Авито тестирует сервис по защите сделок в сегменте услуг

Авито Услуги начали тестировать партнерский сервис защиты сделок

Расчеты в пилотном сервисе построены по принципу эскроу: исполнитель получает оплату только после подтверждения результата клиентом. Новая механика работает следующим образом. Стороны оговаривают условия на старте: объем, суть задачи, срок и стоимость. Заказчик подтверждает параметры и оплачивает услугу, а средства резервируются до завершения работ. Исполнитель защищен от неожиданных изменений объема, заказчик уверен, что договоренности соблюдут. Если возникает спор, можно подключить независимого арбитра.

Модель защищенных расчетов — стандарт для международных платформ услуг, но на российском рынке такие решения пока только развиваются. Новый сервис делает взаимодействие между заказчиками и исполнителями более предсказуемым.

Как продвигать свое дело в сфере ремонта и строительства онлайн: 5 советов экспертов

Согласно исследованию Авито Услуг, 48% заказчиков ждут от подобных инструментов прежде всего защиты от внезапного роста цены и нарушения договоренностей. Среди исполнителей 30% называют главным плюсом гарантию оплаты: оказал услугу — деньги придут.

Сейчас пилот сфокусирован на деловых услугах — там уже работает большая часть функционала. Также инструмент тестируют в сегменте ремонта и отделки и в категории «Перевозки и доставка».

Как объяснил Александр Куроптев, старший директор «Авито Услуг», пилотное тестирование защищенных сделок покажет, помогут ли подобные механизмы повысить прозрачность взаимодействия и снизить риски для обеих сторон.

Сервис реализуют совместно с партнером «Авито Консалт». По итогам пилота механику планируют дорабатывать: расширять сценарии использования и повышать удобство для пользователей.