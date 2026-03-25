Жемчужные ванны, талассотерапия, подводный массаж. Краснодарская бальнеолечебница обновила программу по снижению веса

В Краснодарской бальнеолечебнице (КБЛ) обновили программу для снижения веса. Она состоит из трех этапов и длится 10 дней

Программа начинается с консультации врача: специалист составляет персональный план и дает рекомендации для устойчивого результата. Основной инструмент оценки состояния — биоимпедансометрия, она позволяет проанализировать состав тела и обменные процессы до и после курса. Программа рассчитана на 10 дней и включает три блока: гидроколонотерапию, бальнеологию и физиотерапию. Основу курса составляют методы гидроколонотерапии. Для глубокого очищения используют кишечные орошения минеральной водой, которую добывают на территории КБЛ, а также микроклизмы для восстановления баланса микрофлоры и обмена веществ.

Для активного лимфодренажа и коррекции отечности применяют душ Шарко: он снижает объемы, улучшает микроциркуляцию лимфы и тонизирует. Чтобы стимулировать обменные процессы, используют подводный душ-массаж с фитопрепаратами — он разглаживает кожу и помогает в борьбе с «апельсиновой коркой». Прессотерапия уменьшает отеки, повышает тонус вен и лимфатических сосудов, усиливает липолиз в зонах жировых депо. Жемчужная ванна с английской солью способствует оттоку лишней жидкости и улучшает микроциркуляцию. Тонизирующий эффект и активное очищение дает мини-сауна «Кедровая бочка»: сочетание кедра и пара активирует лимфоотток, запускает естественные процессы детоксикации. Завершает курс контрольная биоимпедансометрия: объективные цифровые показатели позволяют точно оценить динамику состава тела и метаболических процессов.

«Когда ты находишься в «своем» весе, то ощущение легкости и энергии возникает само собой. Наша программа направлена на мягкое восстановление качества тела благодаря комплексному подходу сразу в двух плоскостях: мы действуем как снаружи, так и изнутри. Краснодарская бальнеолечебница обладает почти 50-летним опытом и оснащена основными рабочими инструментами, чтобы улучшить жизнь пациента практически во всех областях. Решая задачу снижения тела пациент еще и отдыхает, восстанавливает нервную систему, укрепляет иммунитет, так как получает полный курс санаторно-курортного лечения, при этом не выезжая из города. Большинство процедур программы при этом еще и очень приятны», — рассказала руководитель службы клиентского сервиса КБЛ Елена Дмитриева.

Краснодарская бальнеолечебница находится на улице Герцена, 267. На комплекс услуг программы действует скидка 5%.