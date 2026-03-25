Уралсиб стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4izAJ
Краснодарский край

Распечатать

  © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура» в трех номинациях: «Лучший операционный менеджер», «Командный лидер года» и «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия»

Торжественная церемония награждения победителей прошла 18 марта в Москве. Высокую оценку жюри получили проекты, реализуемые двумя подразделениями банка — управлением дистанционного обслуживания и развития базы юрлиц под руководством Натальи Махмутовой и управлением контакт-центра, возглавляемого Ольгой Шуваевой.

Премии были удостоены проекты, которые помогли повысить эффективность взаимодействия в контакт-центрах Уралсиба. Благодаря внедренным решениям в банке был выстроен надежный сервис для поддержки розничных и корпоративных клиентов. 

Читайте также:

Директор по операционным вопросам продаж и обслуживания юрлиц Алена Рахматуллина стала лауреатом премии в номинации «Лучший операционный менеджер», руководитель дирекции комплаенс-обращений Антон Масленников — в номинации «Командный лидер года», а начальник управления контакт-центра Ольга Шуваева получила награду в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия».

В розничном направлении премию завоевал проект «Алсу Юлаева — виртуальный сотрудник контакт-центра для розничных клиентов».

«Мы постарались создать роботизированного помощника, который, в первую очередь, может общаться с клиентами и предлагать им продукты банка максимально персонализировано. Главная особенность Алсу — это сочетание человеческого тепла в общении и современных технологий, индивидуальный подход к каждому клиенту и четкость ключевых сообщений. В условиях дефицита кадров на рынке труда и роста затрат на телемаркетинг наш робот быстро масштабируется и эффективно продает кредитные продукты разным сегментам клиентов», — отметила Ольга Шуваева.

По словам руководителя управления, цифровой помощник сумел закрыть рутинные задачи, что позволило задействовать операторов контакт-центра в более сложных и интересных проектах.

Также команда Уралсиба запустила вторую линию поддержки клиентов по вопросам исполнения банком противолегализационного законодательства.

«Все вопросы по финансовому мониторингу теперь решаются в рамках одного клиентского звонка. При этом мы сохраняем индивидуальный подход к каждому клиенту», — рассказал Антон Масленников.

Уралсиб развивает свою линейку продуктов и услуг, внедряя новые и улучшая существующие каналы и сервисы. Благодаря реализованным проектам обслуживание клиентов становится более эффективным, удобным и отвечает современным стандартам и требованиям банковского бизнеса.

«Хрустальная Гарнитура» — международная программа номинирования лучших контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Она учреждена сообществом CCGuru (Customer Contacts Guru) в 2005 году и проводится ежегодно. 

Как писали Юга.ру, продукт Уралсиба возглавил рейтинг самых выгодных вкладов в юанях.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Награды Уралсиб Финансы Экономика

Новости

«Инвестстрой» Галицкого второй год подряд уходит в минус. Убыток превысил 1,2 млрд рублей
70% опрошенных врачей против использования мессенджера Max в медицине — Forbes
ФАС отсрочила наказание за рекламу в Telegram и YouTube до конца 2026 года
В Краснодаре продлят срок постоплаты парковок из-за перебоев с интернетом
В Краснодаре арестовали помощника проректора КубГУ за мошенничество на 8 млн рублей
В Краснодаре художник познакомит детей с миром особенных людей

Лента новостей

Реклама на сайте