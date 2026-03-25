Уралсиб стал лауреатом премии «Хрустальная гарнитура»

Премии были удостоены проекты, которые помогли повысить эффективность взаимодействия в контакт-центрах Уралсиба. Благодаря внедренным решениям в банке был выстроен надежный сервис для поддержки розничных и корпоративных клиентов.

Директор по операционным вопросам продаж и обслуживания юрлиц Алена Рахматуллина стала лауреатом премии в номинации «Лучший операционный менеджер», руководитель дирекции комплаенс-обращений Антон Масленников — в номинации «Командный лидер года», а начальник управления контакт-центра Ольга Шуваева получила награду в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия».



В розничном направлении премию завоевал проект «Алсу Юлаева — виртуальный сотрудник контакт-центра для розничных клиентов».



«Мы постарались создать роботизированного помощника, который, в первую очередь, может общаться с клиентами и предлагать им продукты банка максимально персонализировано. Главная особенность Алсу — это сочетание человеческого тепла в общении и современных технологий, индивидуальный подход к каждому клиенту и четкость ключевых сообщений. В условиях дефицита кадров на рынке труда и роста затрат на телемаркетинг наш робот быстро масштабируется и эффективно продает кредитные продукты разным сегментам клиентов», — отметила Ольга Шуваева.

По словам руководителя управления, цифровой помощник сумел закрыть рутинные задачи, что позволило задействовать операторов контакт-центра в более сложных и интересных проектах.

Также команда Уралсиба запустила вторую линию поддержки клиентов по вопросам исполнения банком противолегализационного законодательства.



«Все вопросы по финансовому мониторингу теперь решаются в рамках одного клиентского звонка. При этом мы сохраняем индивидуальный подход к каждому клиенту», — рассказал Антон Масленников.



Уралсиб развивает свою линейку продуктов и услуг, внедряя новые и улучшая существующие каналы и сервисы. Благодаря реализованным проектам обслуживание клиентов становится более эффективным, удобным и отвечает современным стандартам и требованиям банковского бизнеса.