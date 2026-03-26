«Неуязвимый», «Классика жанра». Автотека сравнит выбранный автомобиль с похожими по пробегу и количеству ДТП

В сервисе проверки авто с пробегом Автотека (проект Авито) появился новый инструмент: выбранный автомобиль можно сравнить с похожими машинами по пробегу и количеству ДТП

Система анализирует показатели конкретного авто в сравнении с аналогами той же марки, модели, модификации и года выпуска. На основе этого в отчете появляются специальные бейджи — они показывают, у какого процента похожих машин на платформе пробег и число ДТП выше или ниже, чем у выбранной.

Бейджи различаются по цвету и сопровождаются игровыми формулировками, например, «Неуязвимый» или «Классика жанра».

У каждого бейджа есть три уровня: зеленый — показатели пробега и количества ДТП у автомобиля ниже, чем у аналогичных машин;

синий — значения соответствуют средним показателям у похожих авто;

красный — пробег и количество ДТП выше, чем у большинства таких же машин.

В самом отчете доступна более детальная информация: сведения о типе происшествия, стоимости ремонта авто, а также карта ДТП с возможностью интерактивной визуализации повреждений.

По данным Авито Авто, для 69% покупателей автомобилей с пробегом важна информация об участии машины в ДТП, а для 56% — данные о пробеге. При этом пользователи хотят сравнивать варианты по этим показателям с аналогичными предложениями: для 47% важно сопоставлять пробег, а для 45% — оценивать количество ДТП.

Новый инструмент Автотеки (проект Авито) как раз позволяет сравнивать машины одного бренда, модели, года выпуска и модификации (объем двигателя, тип коробки передач, мощность) по пробегу и числу ДТП. Он работает на основе базы данных сервиса, где собраны сведения более чем о 50 млн транспортных средств из 2 тысяч официальных открытых и закрытых источников.