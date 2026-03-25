В Краснодаре арестовали помощника проректора КубГУ за мошенничество на 8 млн рублей

Помощника проректора КубГУ Сергея Гринченко арестовали по подозрению в мошенничестве

По его данным, Гринченко задержали еще в декабре 2025 года. 20 февраля ему продлили срок заключения под стражей.

Краснодарский краевой суд заключил под стражу помощника проректора Кубанского государственного университета по административно-хозяйственной части Сергея Гринченко. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

По версии следствия, Сергей Гринченко фиктивно трудоустроил в учебно-научно-методический центр по проблематике Черного моря троих знакомых. Они не работали, однако получали зарплату и стимулирующие выплаты. Ущерб составил больше 8 млн рублей.

В отношении Гринченко возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.