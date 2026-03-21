В Краснодаре состоится музыкальный фестиваль в поддержку локальных артистов

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре пройдет фестиваль Paprika Loves, где выступят местные музыканты (18+)

Телеграм-канал Paprika Magazine анонсировал на 11 апреля фестиваль локальной культуры Paprika Loves в Краснодаре. 

Paprika Loves — это серия музыкальных фестивалей, созданная для поддержки местных артистов разных городов. Первой локацией станет кубанская столица. 

Организаторы уже сообщили некоторые имена краснодарских артистов, которые будут на фестивале:

  • FMSAO;
  • mrmraum;
  • stereo cross;
  • «Метрополит»; 
  • Rambal Cochet;
  • Mega Sega Drive Club.

Гранж, романтика и нинтендокор:

Музыканты будут играть в жанрах нойз- и инди-рока, хауса, психоделического диско, электроники и других. 

Помимо этого, из Москвы приедет южный музыкант Николай Долгов, известный под псевдонимом «Пайта». Артист впервые за последние три года выступит в родном городе и исполнит треки из нового альбома. 

«Со временем мы поняли, что поддерживать локальную сцену только в цифровой среде недостаточно. Нам важно не только писать о музыкантах, но и знакомить с ними город: создавать пространство, где слушатели могут открыть для себя артистов, которые часто остаются незаметными в быстрой алгоритмичной интернет-среде без большого медийного охвата», — написали организаторы. 

Фестиваль состоится 11 апреля с 18:00 до 3:00 в пространстве «Подполье» на улице Зиповской, 5В, литер Ц. Стоимость билетов — от 800 рублей. 

Как писали Юга.ру, в апреле культовые инди-рокеры ssshhhiiittt!!! посетят Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь с юбилейным туром.

В Краснодаре состоится музыкальный фестиваль в поддержку локальных артистов
«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
19 марта, 16:00
«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
ChatGPT заблокируют в России?
Вчера, 13:29
ChatGPT заблокируют в России?
Глупость, жадность или предательство?
19 марта, 13:45
Глупость, жадность или предательство?
