В Краснодаре состоится музыкальный фестиваль в поддержку локальных артистов

В Краснодаре пройдет фестиваль Paprika Loves, где выступят местные музыканты (18+)
Телеграм-канал Paprika Magazine анонсировал на 11 апреля фестиваль локальной культуры Paprika Loves в Краснодаре.
Paprika Loves — это серия музыкальных фестивалей, созданная для поддержки местных артистов разных городов. Первой локацией станет кубанская столица.
Организаторы уже сообщили некоторые имена краснодарских артистов, которые будут на фестивале:
- FMSAO;
- mrmraum;
- stereo cross;
- «Метрополит»;
- Rambal Cochet;
- Mega Sega Drive Club.
Гранж, романтика и нинтендокор:
Музыканты будут играть в жанрах нойз- и инди-рока, хауса, психоделического диско, электроники и других.
Помимо этого, из Москвы приедет южный музыкант Николай Долгов, известный под псевдонимом «Пайта». Артист впервые за последние три года выступит в родном городе и исполнит треки из нового альбома.
«Со временем мы поняли, что поддерживать локальную сцену только в цифровой среде недостаточно. Нам важно не только писать о музыкантах, но и знакомить с ними город: создавать пространство, где слушатели могут открыть для себя артистов, которые часто остаются незаметными в быстрой алгоритмичной интернет-среде без большого медийного охвата», — написали организаторы.
Фестиваль состоится 11 апреля с 18:00 до 3:00 в пространстве «Подполье» на улице Зиповской, 5В, литер Ц. Стоимость билетов — от 800 рублей.
