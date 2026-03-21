В Краснодаре состоится музыкальный фестиваль в поддержку локальных артистов

Организаторы уже сообщили некоторые имена краснодарских артистов, которые будут на фестивале:

Музыканты будут играть в жанрах нойз- и инди-рока, хауса, психоделического диско, электроники и других.

Помимо этого, из Москвы приедет южный музыкант Николай Долгов, известный под псевдонимом «Пайта». Артист впервые за последние три года выступит в родном городе и исполнит треки из нового альбома.

«Со временем мы поняли, что поддерживать локальную сцену только в цифровой среде недостаточно. Нам важно не только писать о музыкантах, но и знакомить с ними город: создавать пространство, где слушатели могут открыть для себя артистов, которые часто остаются незаметными в быстрой алгоритмичной интернет-среде без большого медийного охвата», — написали организаторы.

Фестиваль состоится 11 апреля с 18:00 до 3:00 в пространстве «Подполье» на улице Зиповской, 5В, литер Ц. Стоимость билетов — от 800 рублей.