Правила этикета, каллиграфия и чаепитие из самовара. Литературный музей приглашает детей на экскурсию

Литературный музей Кубани анонсировал на 21 марта тематическую детскую экскурсию «По столу не колобродить, или Тайны этикета». Гости узнают об искусстве этикета, его правилах и погрузятся в исторический контекст.

В самом начале участников встретит хозяйка дома — она расскажет о правилах знакомства, поведения в общественных местах и в гостях, а также о нормах поведения из Библии, «Поучения Владимира Мономаха» и «Домостроя».

Далее гости изучат предания адыгов и особенности их гостеприимства. Затем узнают правила и наказания, которые были в учебных учреждениях Екатеринодара XIX–XX веков.

Также участникам расскажут о правилах чайного этикета: кто разливает напиток, о чем можно и нельзя говорить за столом, как показать, что вы сыты, и о другом.