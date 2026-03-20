Правила этикета, каллиграфия и чаепитие из самовара. Литературный музей приглашает детей на экскурсию
В бывшем доме атамана пройдет тематическая экскурсия «По столу не колобродить, или Тайны этикета» для детей от 8 до 16 лет (8+)
Литературный музей Кубани анонсировал на 21 марта тематическую детскую экскурсию «По столу не колобродить, или Тайны этикета». Гости узнают об искусстве этикета, его правилах и погрузятся в исторический контекст.
В самом начале участников встретит хозяйка дома — она расскажет о правилах знакомства, поведения в общественных местах и в гостях, а также о нормах поведения из Библии, «Поучения Владимира Мономаха» и «Домостроя».
Далее гости изучат предания адыгов и особенности их гостеприимства. Затем узнают правила и наказания, которые были в учебных учреждениях Екатеринодара XIX–XX веков.
Также участникам расскажут о правилах чайного этикета: кто разливает напиток, о чем можно и нельзя говорить за столом, как показать, что вы сыты, и о другом.
Помимо этого, будет практическое занятие по чистописанию и каллиграфии ручкой-пером и чернилами.
Экскурсия пройдет в старинном доме, ранее принадлежавшем атаману Черноморского казачьего войска Якову Кухаренко. Атмосферу дополнят костюмы научных сотрудников музея, старинные фолианты, самовар и свечи.
Мероприятие состоится 21 марта в 12:00 в Литературном музее Кубани на улице Постовой, 39/1. Экскурсию могут посетить дети от 8 до 16 лет. Стоимость билета — 1000 рублей. Запись по телефону 8 (861) 268-58-78.
