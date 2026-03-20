Правила этикета, каллиграфия и чаепитие из самовара. Литературный музей приглашает детей на экскурсию

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала музея Фелицына
В бывшем доме атамана пройдет тематическая экскурсия «По столу не колобродить, или Тайны этикета» для детей от 8 до 16 лет (8+)

Литературный музей Кубани анонсировал на 21 марта тематическую детскую экскурсию «По столу не колобродить, или Тайны этикета». Гости узнают об искусстве этикета, его правилах и погрузятся в исторический контекст. 

В самом начале участников встретит хозяйка дома — она расскажет о правилах знакомства, поведения в общественных местах и в гостях, а также о нормах поведения из Библии, «Поучения Владимира Мономаха» и «Домостроя».

Далее гости изучат предания адыгов и особенности их гостеприимства. Затем узнают правила и наказания, которые были в учебных учреждениях Екатеринодара XIX–XX веков.

Также участникам расскажут о правилах чайного этикета: кто разливает напиток, о чем можно и нельзя говорить за столом, как показать, что вы сыты, и о другом. 

Читайте также:

Помимо этого, будет практическое занятие по чистописанию и каллиграфии ручкой-пером и чернилами. 

Экскурсия пройдет в старинном доме, ранее принадлежавшем атаману Черноморского казачьего войска Якову Кухаренко. Атмосферу дополнят костюмы научных сотрудников музея, старинные фолианты, самовар и свечи. 

Мероприятие состоится 21 марта в 12:00 в Литературном музее Кубани на улице Постовой, 39/1. Экскурсию могут посетить дети от 8 до 16 лет. Стоимость билета — 1000 рублей. Запись по телефону 8 (861) 268-58-78.

Афиша Город Дети Краснодар Музеи отдых Развлечения События экскурсии

Новости

Лента новостей

Вчера, 16:00
Вчера, 15:04
Вчера, 13:45
Реклама на сайте