Роскомнадзор не справляется с нынешним объемом блокировок — Forbes
Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками сервисов. Некоторым пользователям вновь стали доступны WhatsApp* и YouTube
19 марта издание Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов связи сообщило, что Роскомнадзор (РКН) перестал справляться с блокировками. Так, у некоторых пользователей вновь появился доступ к WhatsApp* и YouTube.
Источник отметил, что ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, но почему — неизвестно. Другой собеседник издания заявил, что у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик.
ТСПУ — это фильтры, которые пропускает через себя весь трафик операторов связи. Они используют технологию DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика по содержимому пакетов) и имеют ограничение по мощностями. Оборудование самостоятельно устанавливает Роскомнадзор на сетях операторов связи.
Источник Forbes из департамента информационной безопасности крупной компании заявил, что у ТСПУ есть режим «обхода»: когда система не справляется, она может пропустить трафик без фильтрации.
«Поэтому и становятся временно доступными заблокированные ресурсы», — добавил собеседник.
По данным партнера компании Comnews Research Леонида Коника, в данный момент ресурсы ТСПУ направлены на замедление Telegram, поэтому заблокированные сервисы вновь могут быть временно доступны.
«Также операторы сами периодически по каким-либо причинам отключают электропитание ТСПУ. Несмотря на то что сами эти устройства принадлежат РКН, электричество для них предоставляют и оплачивают операторы», — добавил он.
Также источник Forbes на телекоммуникационном рынке рассказал, что сейчас ТСПУ перегружает использование встроенного прокси-сервера (посредника между пользователем и ресурсом) MTProxy.
«Он генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создает нагрузку на ТСПУ», — заявил собеседник издания.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.