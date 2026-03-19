Роскомнадзор не справляется с нынешним объемом блокировок — Forbes

19 марта издание Forbes со ссылкой на источник в одном из операторов связи сообщило, что Роскомнадзор (РКН) перестал справляться с блокировками. Так, у некоторых пользователей вновь появился доступ к WhatsApp* и YouTube.

Источник отметил, что ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, но почему — неизвестно. Другой собеседник издания заявил, что у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик.

ТСПУ — это фильтры, которые пропускает через себя весь трафик операторов связи. Они используют технологию DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика по содержимому пакетов) и имеют ограничение по мощностями. Оборудование самостоятельно устанавливает Роскомнадзор на сетях операторов связи.

Источник Forbes из департамента информационной безопасности крупной компании заявил, что у ТСПУ есть режим «обхода»: когда система не справляется, она может пропустить трафик без фильтрации.