«Это проявление заботы». Россиянок, не желающих заводить детей, могут направлять к психологу

Краснодарский край

  • © Фото Andrea Piacquadio с сайта pexels.com
Минздрав пересмотрел правила репродуктивной диспансеризации россиянок

18 марта ТАСС со ссылкой на документ Минздрава сообщил, что женщин, не планирующих ребенка, могут направлять к психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей».

Это возможно, если при репродуктивной диспансеризации пациентка ответит «0» на вопрос о желаемом количестве детей в анкете.

Позже глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) прокомментировал эту информацию СМИ. По его словам, женщин не будут обязывать идти к психологу при получении направления. Решение останется за ними, государство только предоставит пациенткам эту возможность. 

Парламентарий заявил, что обычно консультация у психолога стоит немалых денег, а в этом случае она будет бесплатная.

«Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу. Никого этим не оскорбишь. Поэтому и в случае с психологом — это проявление заботы», — сказал он.

Отметим, что еще в августе 2025 года Минздрав подготовил рекомендации врачам, психологам и фельдшерам против абортов. Так, специалисты не должны грубить или оказывать давление на женщин, а обязаны способствовать «формированию позитивного отношения к сохранению беременности».

Согласно документу, врачи обязаны соблюдать «неделю тишины» — срок, в течение которого женщина должна обдумать свое решение. Если она сохраняет беременность, то специалист должен ее «похвалить». В ином случае врач обязан предложить женщине дополнительную беседу с психологом и напомнить о возможных последствиях абортов.

Также в октябре стало известно, что в России может появиться штраф за склонение к аборту — от 50 до 800 тыс. рублей. Максимальное наказание предусмотрено за давление работодателя на женщину и публичное склонение к прерыванию беременности несовершеннолетних в СМИ и интернете.

Напомним, что в ноябре 2025 года Адыгея, Крым, Ингушетия и еще 11 регионов отказались от проведения абортов в частных клиниках. А в январе 2026 года в Краснодарском крае решили ввести рейтинг выполнения планов по рождаемости.

Как писали Юга.ру, в Госдуме предложили давать доступ к порносайтам только тем, у кого есть дети.

«Это проявление заботы». Россиянок, не желающих заводить детей, могут направлять к психологу
