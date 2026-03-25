Эксперты назвали топ-5 популярных операционных систем

Эксперты составили рейтинг лучших операционных систем 2025 года

2025 год принес большие изменения на рынок операционных систем. Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 10, и пользователи начали массово переходить на новые рельсы. Эксперты проанализировали данные StatCounter за 2025 год и выяснили, кто выиграл, а кто уступил позиции.

1. Windows : бессменный лидер десктопного сегмента Windows по-прежнему стоит на большинстве персональных компьютеров в мире, хоть ее доля и просела за год. Главное событие — смерть Windows 10. Microsoft отключила поддержку легендарной системы в октябре, и люди рванули обновляться. К концу года Windows 11 наконец-то обогнала предшественницу. Ключевые версии: Windows 11 (50,73%), Windows 10 (44,68%), Windows 7 (3,83%).

Суммарная доля на ПК: 66,47% в мире / 81,87% в России.

Для кого: для всех — от офисных сотрудников до хардкорных геймеров, которым необходим DirectX.

2. Android: абсолютный лидер на всех платформах Если учитывать не только ПК, но и мобильные устройства, Android становится безоговорочным лидером года. В ноябре 2025 года его доля на мировом рынке операционных систем достигла 37,78%, обойдя Windows. На мобильном фронте позиции традиционно сильны: в мире ОС от Google занимает 71,71%. Интеграция ИИ и развитие складных устройств только укрепили его позиции. Доля на мировом рынке (все устройства): 37,78%.

Доля на рынке мобильных ОС: 71,71%.

Для кого: Для всех, кто пользуется смартфонами и планшетами за пределами экосистемы Apple.

3. iOS: лидер премиального сегмента iOS уверенно занимает второе место в мобильном сегменте и третье в общем зачете. В ноябре 2025 года доля iOS на мировом рынке всех ОС составила 14,97%. Особенно впечатляют позиции Apple в Японии, где iOS захватила более 60% рынка. Новые модели iPhone с продвинутыми камерами и функциями Apple Intelligence позволили компании сохранить лояльную аудиторию. Доля на мировом рынке (все устройства): 14,97%.

Доля на рынке мобильных ОС: 27,91%.

Для кого: для пользователей, которые инвестируют в экосистему Apple и ценят премиальный пользовательский опыт.

4. macOS: выбор профессионалов Экосистема Apple на десктопах представлена двумя версиями ОС, которые в сумме занимают весомую долю рынка. Переход на собственные процессоры Apple M-серии окончательно завершился, обеспечив Mac непревзойденную автономность и производительность в творческих задачах. В Японии Mac особенно популярен: доля достигла 9,51%. Суммарная доля на ПК: ~12,46%.

Ключевые регионы: Япония, США.

Для кого: для дизайнеров, музыкантов, разработчиков и всех, кому нужна мощь Unix с удобством Apple.

5. Linux: главный открытый проект года 2025 год стал историческим для open-source (с англ. — открытое программное обеспечение) сообщества. Впервые доля Linux на десктопах превысила отметку в 5% в США. В глобальном масштабе по итогам года Linux занял 3,86%, обойдя Chrome OS. Рост обеспечили сразу несколько факторов: окончание поддержки Windows 10 заставило владельцев старых ПК искать альтернативы, популярность Steam Deck привлекла геймеров, а опасения по поводу сбора данных в Windows 11 подтолкнули энтузиастов к миграции. Доля на мировом рынке ПК: 3,86%.

Доля в США: 5,38% (исторический максимум).

Для кого: для тех, кто ценит контроль над системой, хочет дать вторую жизнь старому «железу» или интересуется открытым кодом.