«Как заниматься плаванием дистанционно?» В Анапе учеников спортшколы перевели на удаленку

16 марта жители Анапы сообщили под постом главы курорта Светланы Масловой, что спортивную школу «Виктория» давно закрыли на капремонт. Из-за этого ее воспитанники вынуждены ходить на плавание в другие комплексы, в том числе в «ВолейГрад» в село Витязево. Однако, по словам родителей, с 16 марта занятия там прекратились из-за неоплаты аренды бассейна, а детей перевели на дистанционное обучение.

Собрали комментарии пользователей:

«Как заниматься плаванием дистанционно? И как надолго затянутся эти дистанционные тренировки? Как бы за это время спортсмены не начали плыть назад вместо улучшения своих показателей и получения новых разрядов».

«Детей оставили без бассейна и тренировок. Родители в шоке. Дети отстают на соревнованиях».

«Обратите внимание на наших деток-спортсменов отделения плавания. Заниматься негде. Переводят на дистанционное обучение. Это дома в ванной заниматься, получается?»

Жители отметили, что ранее детям обещали трансфер в Витязево, но юным спортсменам приходилось самостоятельно добираться до комплекса «ВолейГрад». Кроме того, в нем не проводилось необходимое количество тренировок, поэтому родители платили за дополнительные занятия в других бассейнах.



Анапчане обратились к властям с просьбой завершить ремонт в спортивной школе «Виктория» и предоставить детям необходимые места для плавания.



Телеграм-канал «МЦУ Анапа» отреагировал на жалобы жителей и сообщил, что капремонт здания школы продолжается по графику. Согласно контракту, работы должны завершить до 16 мая 2026 года, а учреждение откроет двери для детей к началу нового учебного года.