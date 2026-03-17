СМИ сообщили о дефиците жизненно важного препарата. Проверили аптеки Краснодара

В российские аптеки не доехал препарат, необходимый пациентам с дисфункцией надпочечников. Власти прокомментировали перебои с поставками

17 марта издание «Ъ» сообщило, что в аптеках России возникли перебои с поставками «Зифлукорта». Этот препарат жизненно необходим для пациентов с дисфункцией надпочечников.



По данным СМИ, за первые две недели марта его продажи упали в два раза, а в крупных аптеках лекарство отсутствует.

«Зифлукорт» — препарат, предназначенный для восполнения дефицита гормонов, возникающего при нарушении функции надпочечников. Его принимают пациенты с болезнью Аддисона, адреногенитальным синдромом или те, кому удалили надпочечники по показаниям. «Зифлукорт» входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он отпускается по рецепту врача, а для льготников доступен бесплатно.

Юга.ру решили проверить наличие препарата в Краснодаре и убедились, что на 17 марта он был недоступен на сайтах большинства крупных аптечных сетей, включая «Риглу», «Апрель», «Аптеку.ру», «Планету здоровья» и другие.

© Скриншот с сайта аптеки «Ригла» www.rigla.ru

© Скриншот с сайта аптеки «Апрель» apteka-april.ru

© Скриншот с сайта аптеки «Планета Здоровья» planetazdorovo.ru

Производитель препарата, компания «Фармасинтез», заявила «Ъ», что новые партии «Зифлукорта» были «выведены в гражданский оборот» 2 марта, поэтому в аптеках он появляется с «небольшой задержкой». Производитель объяснил перебои с поставками ростом спроса, необходимостью распределения лекарства по стране и обновлением данных в аптечных сетях.



Позже представители «Фармасинтеза» рассказали «РИА Новости», что дефицит препарата в России может быть восполнен в течение одной-двух недель. Пациентам порекомендовали отслеживать информацию о поступлениях онлайн или обращаться напрямую в аптеки.

В свою очередь в пресс-службе Росздравнадзора сообщили ТАСС, что на данный момент в России имеется более 73 тыс. упаковок «Зифлукорта». По данным ведомства, значительная часть препарата находится на складах, и в ближайшее время он начнет поступать в аптеки. В январе и феврале в оборот было введено более 49 тыс. упаковок лекарства. Это соответствует общему показателю за весь 2025 год.



В 2024 году в российских аптеках также фиксировали перебои с поставками «Зифлукорта». Тогда компания приостановила выпуск препарата из-за убыточности. После решения ФАС о перерегистрации цены производство возобновили.



Напомним, что в ноябре 2025 года в Дагестане и других регионах возник дефицит препаратов для лечения почек.