В Краснодаре автобус № 4 начнет курсировать по Западному обходу

Маршрут автобуса № 4, который ездил до «Ленты» на Западном обходе, продлили

Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил , что с 18 марта автобусный маршрут № 4 будет продлен. По информации дептранса, это необходимо для улучшения транспортной доступности для жителей многоэтажек, расположенных на улице Западный Обход.

Сейчас автобус следует до остановки «гипермаркет Лента», но со среды он продолжит движение по улице Западный Обход, улицам Дмитрия Есаулко и Ивана Беличенко, заканчивая маршрут на остановке «Улица Константина Гондаря».

Также добавятся четыре дополнительных рейса автобусов № 4 и № 20.



В дептрансе отметили, что с 18 марта изменения будут отображены на «Яндекс.Картах».