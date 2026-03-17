19 марта Краснодарский край накроет сильная магнитная буря
Сильная магнитная буря уровня G3 ожидается на территории России, в том числе и в южных регионах
Пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что 19 марта территорию России накроет магнитная буря. Буря начнется в 4:00–6:00 и продлится около 12 часов — примерно до 18:00.
Она возникнет из-за вспышки сильного уровня M2.8 на Солнце, которая произошла 16 марта. Взрыв сопровождался выбросом плазмы в сторону Земли.
По данным астрономов, буря будет сильной (уровень G2–G3). Вероятность более высокого уровня (G4) — всего 1–3%, так как вспышка на Солнце была недостаточно мощной для таких значений.
Отметим: несмотря на то, что астрономы не прогнозировали магнитных бурь в марте 2026 года, первая весенняя буря прошла 14 марта. Уровень явления был средним — G1.7.
В дальнейшем магнитных бурь не прогнозируют, однако 20, 23 и 24 марта геомагнитная обстановка будет неспокойной.
