19 марта Краснодарский край накроет сильная магнитная буря

Сильная магнитная буря уровня G3 ожидается на территории России, в том числе и в южных регионах

По данным астрономов, буря будет сильной (уровень G2–G3). Вероятность более высокого уровня (G4) — всего 1–3%, так как вспышка на Солнце была недостаточно мощной для таких значений.

Она возникнет из-за вспышки сильного уровня M2.8 на Солнце, которая произошла 16 марта. Взрыв сопровождался выбросом плазмы в сторону Земли.

Пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила , что 19 марта территорию России накроет магнитная буря. Буря начнется в 4:00–6:00 и продлится около 12 часов — примерно до 18:00.

Отметим: несмотря на то, что астрономы не прогнозировали магнитных бурь в марте 2026 года, первая весенняя буря прошла 14 марта. Уровень явления был средним — G1.7.

В дальнейшем магнитных бурь не прогнозируют, однако 20, 23 и 24 марта геомагнитная обстановка будет неспокойной.