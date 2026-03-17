БПЛА атаковали Славянск-на-Кубани. Обломки дронов обнаружили по 16 адресам, один человек ранен

Краснодарский край

  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
17 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью в Славянске-на-Кубани и его окрестностях зафиксировано падение фрагментов БПЛА. Обломки обнаружили по 16 адресам.

Большинство эпизодов пришлось на территорию самого города. Еще в одном случае фрагменты упали на территории садоводческого товарищества, расположенного неподалеку от Славянска-на-Кубани.

Один человек получил перелом, его госпитализировали.

Обломки повредили фасад дома и кровлю, а также окна в нескольких других зданиях. Также фрагменты сбитых дронов упали на придомовые территории. По всем адресам работают оперативные и специальные службы.

Как писали Юга.ру, в Юбилейном районе Краснодара 13 марта нашли обломки дрона.

Безопасность СВО Славянский район

