БПЛА атаковали Славянск-на-Кубани. Обломки дронов обнаружили по 16 адресам, один человек ранен
17 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью в Славянске-на-Кубани и его окрестностях зафиксировано падение фрагментов БПЛА. Обломки обнаружили по 16 адресам.
Большинство эпизодов пришлось на территорию самого города. Еще в одном случае фрагменты упали на территории садоводческого товарищества, расположенного неподалеку от Славянска-на-Кубани.
Один человек получил перелом, его госпитализировали.
Обломки повредили фасад дома и кровлю, а также окна в нескольких других зданиях. Также фрагменты сбитых дронов упали на придомовые территории. По всем адресам работают оперативные и специальные службы.
Как писали Юга.ру, в Юбилейном районе Краснодара 13 марта нашли обломки дрона.