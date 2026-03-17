БПЛА атаковали Славянск-на-Кубани. Обломки дронов обнаружили по 16 адресам, один человек ранен

Фрагменты БПЛА нашли в 16 локациях Славянска-на-Кубани и окрестностей. Есть пострадавший

17 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью в Славянске-на-Кубани и его окрестностях зафиксировано падение фрагментов БПЛА. Обломки обнаружили по 16 адресам. Большинство эпизодов пришлось на территорию самого города. Еще в одном случае фрагменты упали на территории садоводческого товарищества, расположенного неподалеку от Славянска-на-Кубани.

Один человек получил перелом, его госпитализировали. Обломки повредили фасад дома и кровлю, а также окна в нескольких других зданиях. Также фрагменты сбитых дронов упали на придомовые территории. По всем адресам работают оперативные и специальные службы.