Программа «ПредприниМАМА» при поддержке Авито проведет встречи в Воронеже и Ростове-на-Дону

Авито поможет мамам-предпринимателям. В марте стартуют региональные сессии с разбором аккаунтов и лайфхаками по продажам

Проект «ПредприниМАМА», который помогает женщинам запускать собственное дело, решил выйти за рамки онлайна. В этом месяце при поддержке Авито Товары и Авито Услуги стартуют первые живые встречи в регионах. Мероприятия пройдут 17 марта в Воронеже и 19 марта в Ростове-на-Дону. Эксперты подготовили интенсивную практическую программу, направленную на развитие цифровых навыков и масштабирование бизнеса. «Прошедший онлайн-трек показал невероятную целеустремленность и вовлеченность участниц. Мы наблюдали, с каким старанием девушки подходили к изучению материалов, глубоко погружались в теорию и сразу применяли полученные знания на практике. Впечатляет разнообразие сфер, в которых мамы запускают свои проекты: от креативных индустрий и консалтинга до клининговых агентств, ремонта и установки окон. Участницы смело ломают стереотипы, а наша задача как партнера — предоставить им удобные цифровые инструменты, чтобы эти бизнес-идеи находили своих клиентов и успешно масштабировались. Мы видим большой потенциал в развитии женского предпринимательства: только за прошлый год число женщин, которые оказывают услуги на нашей площадке, выросло на 7%. Для многих мам старт своего дела — это возможность реализовать себя, сохранив баланс с семьей. Наша задача как партнера программы — дать участницам не только вдохновение, но и прикладные цифровые инструменты», — прокомментировала руководитель департамента продаж Авито Услуг Надежда Захарова.

Эксперты платформы расскажут, что сейчас актуально на платформе, как работают Авито Услуги и как лучше продавать через Авито Товары. Но самое интересное — будет «живой» разбор аккаунтов прямо на месте. Девушкам дадут персональные советы: как улучшить фото товара, составить описание, настроить цены и подружиться с поисковиками, чтобы объявления видело больше людей. Но цифрами дело не ограничится. Организаторы добавили в программу блок по финансам и маркетингу — этим займутся ведущие тренеры проекта. Они расскажут, как получить поддержку от государства: на какие гранты можно рассчитывать, какие есть льготы и что дает сертификат «ПредприниМАМА». Выход в офлайн стал логичным продолжением масштабного онлайн-трека «ПредприниМАМА», в которой приняли участие около 6 тысяч девушек, планирующих развивать свое дело. Около тысячи участниц успешно прошли обучение и получили сертификаты. Они дадут дополнительные баллы к заявке, если девушки примут решение пойти дальше и участвовать в программе «Мама-предприниматель». Итоги онлайн-обучения и результаты специального конкурса среди участниц были торжественно подведены в рамках всероссийского форума «Мамы. Дети. Бизнес». Перед участниками форума Авито совместно с Минэкономразвития презентовали комплексное исследование по женскому предпринимательству в России. Аналитический обзор показывает, как растет число женщин в бизнесе, какие направления они выбирают и какую роль в этом играет цифровая среда. «Авито по праву можно назвать площадкой с женским лицом. Многие наши предпринимательницы начинали с продажи личных вещей в качестве частных продавцов. Постепенно, набираясь опыта и уверенности, они превращались в настоящих профессионалов бизнеса на нашей платформе. При этом в 2025 году мы зафиксировали стремительный рост их активности в таких консервативных сегментах, как готовый бизнес (+77%), автосервисы (+37%), запчасти и аксессуары (+30%). Это наглядно демонстрирует: деление товарных категорий на «мужские» и «женские» постепенно уходит в прошлое», — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Товаров Татьяна Грибанова.