Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,3 раза

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,3 раза по итогам февраля 2026 года — до 3,4 млрд рублей

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 141,9 млрд рублей (на 1 марта 2025 года) до 157,5 млрд рублей (на 1 марта 2026 года).



Основной рост в этот период происходил за счет кредитования по собственным программам банка. Его объем в феврале 2026 году вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 2,9 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач — до 87%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2026 году Уралсиб уже дважды снижал ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Займ на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам банка теперь можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588–28,736% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 18,99% (ПСК 19,187–35,972% годовых).

