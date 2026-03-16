История о поиске взаимопонимания. В Краснодаре покажут эскиз спектакля «ДНК»

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Аврора читает»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Аврора читает»

В Краснодаре 29 марта пройдет бесплатный показ театрального эскиза. Как на него попасть? (0+)

Творческое объединение «Аврора читает» анонсировало на 29 марта показ театрального эскиза «ДНК», который основан на пьесе режиссера Екатерины Августеняк «Опус ДНК». 

Эскиз — это еще не готовый спектакль, который показывают с целью получения обратной связи. В нем уже могут быть костюмы, грим, декорации и ярко выраженная режиссерская позиция. 

Зрители увидят историю о том, почему слова больше «не работают»: искажаются, теряют смысл, создают иллюзию общения.

«История о поиске взаимопонимания там, где привычный язык уже не помогает. О страхе одиночества и робкой надежде, что связь все‑таки возможна, если найти верный код», — написали организаторы. 

Режиссером эскиза «ДНК» стала актриса и педагог по вокалу Елизавета Шейко. Она рассказала, что долгое время интересовалась пьесой Августеняк, а идея поставить эскиз спектакля пришла к ней во время семейного застолья. 

«Вдруг обнаружила, что, разговаривая друг с другом, каждый разговаривает о своем. Было настолько абсурдно, что страшно, я думала, что такого не может произойти. Потом этот «разлом» коммуникации я стала наблюдать все чаще и чаще», — отметила режиссер. 

Елизавета также рассказала, что сначала сделала музыку для эскиза, записывая ее «прямо на ходу», а работа шла совместно с членами объединения «Аврора читает». 

Показ состоится 29 марта в 17:00 в пространстве «Здесь» на улице Ставропольской, 216. Вход бесплатный по регистрации

История о поиске взаимопонимания. В Краснодаре покажут эскиз спектакля «ДНК»
