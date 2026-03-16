История о поиске взаимопонимания. В Краснодаре покажут эскиз спектакля «ДНК»

В Краснодаре 29 марта пройдет бесплатный показ театрального эскиза. Как на него попасть? (0+)

Творческое объединение «Аврора читает» анонсировало на 29 марта показ театрального эскиза «ДНК», который основан на пьесе режиссера Екатерины Августеняк «Опус ДНК».

Эскиз — это еще не готовый спектакль, который показывают с целью получения обратной связи. В нем уже могут быть костюмы, грим, декорации и ярко выраженная режиссерская позиция.

Зрители увидят историю о том, почему слова больше «не работают»: искажаются, теряют смысл, создают иллюзию общения.

«История о поиске взаимопонимания там, где привычный язык уже не помогает. О страхе одиночества и робкой надежде, что связь все‑таки возможна, если найти верный код», — написали организаторы.