Ученики школ Сириуса бесплатно осваивают горные лыжи на «Роза Хутор» в рамках нового образовательного проекта

Программа обучения рассчитана на четыре полноценных занятия. Первые тренировки уже состоялись в минувшие выходные на специально оборудованных учебных склонах, оснащенных траволаторами, что делает процесс обучения максимально комфортным и безопасным для новичков. Занятия будут проводиться еженедельно. Организаторы предусмотрели гибкий график: для удобства школьников доступны как дневные, так и вечерние тренировки, что позволяет легко совмещать активный отдых на свежем воздухе с учебным процессом в школе.

На горном курорте «Роза Хутор» стартовал специальный образовательный проект для юных жителей федеральной территории Сириус. В течение марта ученики со второго по восьмой класс местных школ принимают участие в программе «Снежный класс», организованной в рамках партнерства компании «Интеррос» и фонда «Талант и успех». Инициатива направлена на приобщение детей к горнолыжному спорту и здоровому образу жизни.

Участие в «Снежном классе» бесплатное. Курорт «Роза Хутор» взял на себя все организационные и логистические вопросы: для школьников организован трансфер из Сириуса и обратно, предоставляются ски-пассы и полный комплект необходимого горнолыжного снаряжения в прокат.

С детьми работают опытные инструкторы Горнолыжной школы курорта. Обучение проходит в небольших группах по пять-шесть человек, что позволяет уделить внимание каждому ребенку. Все инструкторы имеют квалификацию, подтвержденную Национальной лигой инструкторов (НЛИ), и обладают необходимыми навыками для работы с детьми. Занятия строятся по специальной методике, которая гарантирует не только эффективное освоение базовых навыков катания, но и безопасность юных спортсменов. После тренировки участников ждет легкий перекус.

«Проект «Снежный класс» призван заложить основу для формирования нового поколения любителей горнолыжного спорта и здорового образа жизни. Подобные программы уже успешно работают в других регионах страны. Например, в Мурманской области инициатива реализуется второй год. В Красноярске третий год подряд дети из 40 городских школ ежедневно приезжают на склон. Таким образом, базовый навык катания на горных лыжах ежегодно получают около двух тысяч красноярских школьников. Наша задача в Сириусе — не просто научить ребенка стоять на лыжах, а сделать активный отдых в горах частью семейного досуга», — отмечает генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Проект получил положительный старт, и организаторы планируют сделать его постоянным. Уже сейчас принято решение продолжить «Снежный класс» на «Роза Хутор» в следующем зимнем сезоне, а также расширить географию и увеличить количество школ-участников.

Поддержка детского спорта является одним из ключевых направлений социальной политики «Роза Хутор». Только в текущем сезоне курорт безвозмездно предоставил больше 800 сезонных ски-пассов воспитанникам спортивной школы №14, что позволяет юным спортсменам ежедневно тренироваться в горных лыжах, сноуборде и фристайле. Для самых маленьких работает детский Горнолыжный клуб «Егорка», где занимаются дети с трех лет.

Кроме того, еженедельно проводятся открытые детские соревнования на кубок «Хуторенок». Этот турнир пользуется большой популярностью: начиная с 2016 года в нем приняли участие 8500 юных горнолыжников в возрасте от 5 до 14 лет.

Еще одной значимой инициативой, представленной курортом в сезоне 2025/2026 года, стал федеральный детский абонемент «Горный кристалл: расти, сияй, побеждай». Эта уникальная программа, не имеющая аналогов в стране, рассчитана на 15 дней катания. Пять из них ребенок может провести на склонах «Роза Хутор», а оставшиеся десять — использовать для знакомства с горнолыжными комплексами в любом из 16 регионов России, участвующих в программе.