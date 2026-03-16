В Краснодаре пройдет лекция о турпоходах для новичков и опытных путешественников

Инструктор по туризму 25 марта расскажет об организации горных и пешеходных походов (18+)

Инструктор пешеходного и горного туризма Павел Луганской анонсировал на 25 марта лекцию «Доступные походы». Организаторы приглашают тех, кто хочет регулярно ходить в походы разной степени сложности.

Также лекторы расскажут, зачем ходить в спортивные категорийные походы и как их организовать.

Спортивные категорийные походы — это продолжительные путешествия по заранее составленному маршруту, которым присваивается определенная категория сложности в зависимости от продолжительности, протяженности и набора препятствий на маршруте. Продолжительность такого похода — не менее шести дней.

Лекция подойдет как для новичков, так и для опытных путешественников, желающих развиваться в горном и пешеходном туризме.

Встреча пройдет 25 марта в 18:30 на улице Северной, 324А. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись.