В Краснодаре пройдет лекция о турпоходах для новичков и опытных путешественников
Инструктор по туризму 25 марта расскажет об организации горных и пешеходных походов (18+)
Инструктор пешеходного и горного туризма Павел Луганской анонсировал на 25 марта лекцию «Доступные походы». Организаторы приглашают тех, кто хочет регулярно ходить в походы разной степени сложности.
В программе:
- подробная инструкция, как грамотно подготовиться к своему первому походу;
- советы профессионалов — как правильно выбрать снаряжение, одежду, продукты;
- способы повышения уровня физической и технической подготовки перед походом;
- рекомендации по построению и планированию маршрутов выходного дня и многодневных походов.
Также лекторы расскажут, зачем ходить в спортивные категорийные походы и как их организовать.
Спортивные категорийные походы — это продолжительные путешествия по заранее составленному маршруту, которым присваивается определенная категория сложности в зависимости от продолжительности, протяженности и набора препятствий на маршруте. Продолжительность такого похода — не менее шести дней.
Лекция подойдет как для новичков, так и для опытных путешественников, желающих развиваться в горном и пешеходном туризме.
Встреча пройдет 25 марта в 18:30 на улице Северной, 324А. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись.
