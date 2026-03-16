В Краснодаре пройдет лекция о турпоходах для новичков и опытных путешественников

  © Фото Анны Петровой, Юга.ру
Инструктор по туризму 25 марта расскажет об организации горных и пешеходных походов (18+)

Инструктор пешеходного и горного туризма Павел Луганской анонсировал на 25 марта лекцию «Доступные походы». Организаторы приглашают тех, кто хочет регулярно ходить в походы разной степени сложности. 

В программе:

  • подробная инструкция, как грамотно подготовиться к своему первому походу;
  • советы профессионалов — как правильно выбрать снаряжение, одежду, продукты;
  • способы повышения уровня физической и технической подготовки перед походом;
  • рекомендации по построению и планированию маршрутов выходного дня и многодневных походов. 

Читайте также:

Также лекторы расскажут, зачем ходить в спортивные категорийные походы и как их организовать. 

Спортивные категорийные походы — это продолжительные путешествия по заранее составленному маршруту, которым присваивается определенная категория сложности в зависимости от продолжительности, протяженности и набора препятствий на маршруте. Продолжительность такого похода — не менее шести дней.

Лекция подойдет как для новичков, так и для опытных путешественников, желающих развиваться в горном и пешеходном туризме. 

Встреча пройдет 25 марта в 18:30 на улице Северной, 324А. Стоимость билета — 500 рублей. Необходима предварительная запись.

Как писали Юга.ру, 28 марта краснодарские велосипедисты устраивают первую весеннюю «Велоночь».

Новости

Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Приморско-Ахтарского района на 250 млн рублей
В Краснодаре пройдет лекция о турпоходах для новичков и опытных путешественников
Пластик, покрышки и мертвая рыба. Три грузовика мусора вытащили волонтеры из пруда возле стадиона ФК «Краснодар»
История о поиске взаимопонимания. В Краснодаре покажут эскиз спектакля «ДНК»
В Краснодарском крае массово сбоит Telegram. Эксперты предполагают начало блокировки
Краснодарский край и Дагестан вошли в топ-10 регионов по числу безнадзорных детей

Лента новостей

