16 марта 2026 года в самом центре Краснодара состоялось масштабное открытие новой офтальмологической клиники сети «ФАКТ». Проект, разместившийся на пяти этажах площадью 3 000 квадратных метров по адресу ул. Красных Партизан, 403, обещает стать флагманом офтальмохирургии на Юге России. Ежедневно центр готов принимать до 200 пациентов и проводить до 60 сложнейших операций. Открытие клиники в Краснодаре стало вторым шагом в экспансии сети «ФАКТ» на юге страны (первая клиника успешно работает в Пятигорске с 2021 года). Проект потребовал серьезных инвестиций, однако, по словам основательницы сети и директора Ольги Григорьевой, главной сложностью были не столько ремонт и закупка оборудования, сколько формирование уникальной команды врачей-экспертов. Концептуальное отличие «ФАКТ» в том, что наряду с такими востребованными услугами как лечение катаракты и лазерная коррекция близорукости и астигматизма, в клинике организованы условия для помощи пациентам со сложными патологиями. Для этого созданы четыре центра компетенций: детский глазной центр, центр лечения заболеваний роговицы, центр глаукомы и центр сухого глаза. Пациент, попадая в профильный Центр, проходит весь цикл — от экспертной диагностики до консервативного или хирургического лечения и последующей реабилитации.

Особое внимание уделено детской офтальмологии, которая заняла весь пятый этаж клиники. Как отмечает заведующая детским отделением Валентина Шевцова, пространство спроектировано так, чтобы минимизировать стресс у маленьких пациентов. Здесь нет в холлах телевизоров и гаджетов, зато есть интерактивная игровая зона. Гордость отделения — единственная в Южном федеральном округе система для контроля миопии (близорукости) Topcon MIAH (Япония). Оборудование позволяет с микронной точностью измерять длину глазного яблока, прогнозировать развитие близорукости с помощью встроенной базы статистических данных и наглядно демонстрировать родителям графики эффективности лечения. При достижении 18-летнего возраста пациенты не «теряются», а от детского офтальмолога передаются во взрослое рефракционное отделение со всей историей заболевания.



Второе отделение клиники — хирургическое — представляет собой сверхсовременный блок с тремя операционными, спроектированными по строжайшим стандартам стерильности, имеющий трехступенчатую систему очистки воздуха. В основе работы хирургов лежит концепция единой цифровой экосистемы: данные с диагностического оборудования (например, с уникального биометра ARGOS) напрямую передаются в операционные микроскопы по закрытой локальной сети. Это полностью исключает человеческий фактор: хирургу больше не нужно делать разметку на глазу маркером — лазер сам распознает рисунок радужки и ассистирует врачу во время операции.



Заведующий хирургическим отделением Гарри Карапетов (опыт более 20 тысяч операций) отмечает, что оснащение позволяет выполнять сложнейшие комбинированные вмешательства. Например, одновременно лечить катаракту и патологии сетчатки.

В клинике представлены передовые методы лазерной коррекции зрения, включая швейцарскую технологию CLEAR и Femto Super LASIK. Кроме того, хирурги используют систему 3D-визуализации Ngenuity: врач оперирует, глядя на большой экран в 3D-очках, что значительно повышает точность манипуляций.



На третьем и четвертом этажах расположился Центр лечения заболеваний роговицы, куратором которого выступает Марина Славова. Здесь занимаются лечением кератоконуса — тяжелого прогрессирующего заболевания роговицы, поражающего молодых людей. Клиника оснащена оборудованием для проведения кросслинкинга (укрепления роговицы витамином В2 и ультрафиолетом). А для пациентов с запущенными стадиями заболеваний роговицы клиника «ФАКТ» организует проведение кератопластики. Для проведения этих сложнейших высокотехнологичных операций в Краснодар будут прилетать ведущие профессора из Санкт-Петербурга.