Пять этажей инновационных технологий для зрения. В Краснодаре открылась новая клиника «ФАКТ»

16 марта 2026 года в самом центре Краснодара состоялось масштабное открытие новой офтальмологической клиники сети «ФАКТ». Проект, разместившийся на пяти этажах площадью 3 000 квадратных метров по адресу ул. Красных Партизан, 403, обещает стать флагманом офтальмохирургии на Юге России. Ежедневно центр готов принимать до 200 пациентов и проводить до 60 сложнейших операций.

Открытие клиники в Краснодаре стало вторым шагом в экспансии сети «ФАКТ» на юге страны (первая клиника успешно работает в Пятигорске с 2021 года). Проект потребовал серьезных инвестиций, однако, по словам основательницы сети и директора Ольги Григорьевой, главной сложностью были не столько ремонт и закупка оборудования, сколько формирование уникальной команды врачей-экспертов.

Концептуальное отличие «ФАКТ» в том, что наряду с такими востребованными услугами как лечение катаракты и лазерная коррекция близорукости и астигматизма, в клинике организованы условия для помощи пациентам со сложными патологиями. Для этого созданы четыре центра компетенций: детский глазной центр, центр лечения заболеваний роговицы, центр глаукомы и центр сухого глаза.

Пациент, попадая в профильный Центр, проходит весь цикл — от экспертной диагностики до консервативного или хирургического лечения и последующей реабилитации.

Особое внимание уделено детской офтальмологии, которая заняла весь пятый этаж клиники. Как отмечает заведующая детским отделением Валентина Шевцова, пространство спроектировано так, чтобы минимизировать стресс у маленьких пациентов. Здесь нет в холлах телевизоров и гаджетов, зато есть интерактивная игровая зона. Гордость отделения — единственная в Южном федеральном округе система для контроля миопии (близорукости) Topcon MIAH (Япония). Оборудование позволяет с микронной точностью измерять длину глазного яблока, прогнозировать развитие близорукости с помощью встроенной базы статистических данных и наглядно демонстрировать родителям графики эффективности лечения. При достижении 18-летнего возраста пациенты не «теряются», а от детского офтальмолога передаются во взрослое рефракционное отделение со всей историей заболевания.

Второе отделение клиники — хирургическое — представляет собой сверхсовременный блок с тремя операционными, спроектированными по строжайшим стандартам стерильности, имеющий трехступенчатую систему очистки воздуха. В основе работы хирургов лежит концепция единой цифровой экосистемы: данные с диагностического оборудования (например, с уникального биометра ARGOS) напрямую передаются в операционные микроскопы по закрытой локальной сети. Это полностью исключает человеческий фактор: хирургу больше не нужно делать разметку на глазу маркером — лазер сам распознает рисунок радужки и ассистирует врачу во время операции.

Заведующий хирургическим отделением Гарри Карапетов (опыт более 20 тысяч операций) отмечает, что оснащение позволяет выполнять сложнейшие комбинированные вмешательства. Например, одновременно лечить катаракту и патологии сетчатки.

В клинике представлены передовые методы лазерной коррекции зрения, включая швейцарскую технологию CLEAR и Femto Super LASIK. Кроме того, хирурги используют систему 3D-визуализации Ngenuity: врач оперирует, глядя на большой экран в 3D-очках, что значительно повышает точность манипуляций.

На третьем и четвертом этажах расположился Центр лечения заболеваний роговицы, куратором которого выступает Марина Славова. Здесь занимаются лечением кератоконуса — тяжелого прогрессирующего заболевания роговицы, поражающего молодых людей. Клиника оснащена оборудованием для проведения кросслинкинга (укрепления роговицы витамином В2 и ультрафиолетом). А для пациентов с запущенными стадиями заболеваний роговицы клиника «ФАКТ» организует проведение кератопластики. Для проведения этих сложнейших высокотехнологичных операций в Краснодар будут прилетать ведущие профессора из Санкт-Петербурга.

«Хорошее зрение должно быть доступно каждому. Мы планируем не только работать силами нашей звездной команды, в составе которой доктора наук и авторы уникальных патентов, но и делать клинику образовательным центром, делиться опытом с коллегами со всей страны», — резюмировала главный врач клиники Анастасия Апостолова.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия Л041-01126-23/04550956 от 12 марта 2026 г.

История о поиске взаимопонимания. В Краснодаре покажут эскиз спектакля «ДНК»
В Краснодарском крае массово сбоит Telegram. Эксперты предполагают начало блокировки
Краснодарский край и Дагестан вошли в топ-10 регионов по числу безнадзорных детей
Власти Краснодара отказались запускать общественный Wi-Fi
Замглавы Кореновска ищут через платформу онлайн-рекрутинга
Еще одна авиакомпания будет летать из Краснодара в турецкую Анталью

