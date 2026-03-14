Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредиток с максимальным грейсом

Продукт банка Уралсиб вошел в февральский рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 января 2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.



При составлении исследования эксперты учли: процентные ставки и их диапазон;

полную стоимость кредита (ПСК);

лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период;

длительность льготного периода и правила его действия;

стоимость выпуска и годового обслуживания карты;

размер кешбэка в процентах.

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.

